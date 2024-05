Az MVFC Berettyóújfalu futsalegyüttese nagyot küzdött, de végül nem sikerült kivívnia a mindent eldöntő, ötödik mérkőzést az MVFC Berettyóújfalu futsalegyüttesének, miután idegenben 5–3-ra kikapott az A Stúdió Futsal Nyíregyháza csapatától a 3. helyért folyó párharc negyedik összecsapásán. Ez a vereség azt jelenti, hogy Berettyó a negyedik helyen végzett a bajnokságban.

MVFC: Matheus cserbenhagyta a csapatot

Komoly változásokat ígérnek az MVFC Berettyóújfalu futsalcsapatának közösségi oldalán

Mezei József, az MVFC elnöke annak idején portálunknak így fogalmazott: Ha esetleg lesz nálunk több jobb csapat a szezonban, és ezért mondjuk a harmadik, vagy az ötödik helyért játszunk a végén, az sem gond, csak lássam a fejlődést a csapaton, valamint a játékosokon. Nos, elképzelhető, hogy az MVFC Berettyóújfalu első embere ezt a fejlődést nem látta, mert a szabolcsiak elleni mérkőzést követően a klub közösségi oldalán a végeredmény közlése után az olvasható, a nyár gyökeres változásokat tartogat, melyről hamarosan értesülhetnek a szurkolók. A párharc mérkőzéseinek a jegyzőkönyveit böngészve az is feltűnő volt, hogy két korábbi dél-amerikai kulcsember, Matheus, valamint a nemrég a magyar válogatottban is bemutatkozó Rafinha egyik mérkőzésre sem volt benevezve. Nehezen elképzelhető, hogy hirtelen mindketten lesérültek…

Mindent egy lapra feltéve támadott a Berettyó

A találkozót követően a hajdúságiak trénere, Trencsényi János értékelte a Nyíregyháza elleni párharcot. A vezetőedző elmondta, apróságokon múlott a meccs, de rendkívül büszke futsalosaira. – Az előző meccsek nem úgy sikerültek ahogy szerettük volna. Nagy volt a tét, ennek megfelelően léptünk pályára. Sokszor nem a futsal jellemezte a találkozót, sokkal inkább küzdelmes volt a rangadó. A vége előtt lehoztam a kapust, de Rábl és Nagy Imi is megsérült, nem volt egyszerű dolgunk. Az 5 a 4-ből a nyiregyiek jöttek ki jobban. Ami eddig befelé ment, az idén kifele pattant. Mindenki emlékszik az utolsó pillanatokban buktuk el a döntőt. Természetesen fáj kimondani, hogy negyedikek lettünk, de gratulálok a Nyíregyházának – kezdte a tréner. – Az alapszakaszban jól teljesítettünk, de az apróságok meghatározták a sorsunkat: nem az számít, mennyi kapufát lőttünk.

A klub és én is kudarcként éljük meg a negyedik pozíciót, de ez annak is köszönhető, hogy elég magasra tettük a lécet az elmúlt szezonokban.

Persze voltak szép eredményeink, de a végén mindenki a helyezést nézi – kezdte a szakember. Trencsényi János hangsúlyozta: sok összetevőből áll a siker, de az apróságok most nem az MVFC mellett voltak. Ennek ellenére voltak olyan teljesítmények és tényezők, amelyek bizakodásra adtak okot az évben.

Mi lett az eltűnt brazilokkal?

Hamar szemet szúrhatott, hogy a harmadik helyért folyó küzdelemben már nem vett részt az MVFC két klasszisa, Matheus és Rafinha. Trencsényi János most azt is elárulta, mi volt az oka a hiányzóknak. A fiatal tréner arról is beszélt, milyen változások lesznek a csapaton belül. – Matheus és Rafinha amikor elkezdődött a bronzcsata jelezték, nem kívánnak részt venni a csapat munkájába. Nyilván ez nagy érvágás volt, de a srácaim jól reagáltak arra, hogy cserben hagyták a csapatot. Jó volt látni, hogy mindenki csúszott-mászott.

Akik végigcsinálták az esztendőt, le a kalappal. Rafinháék kiválása nagyon fájó, de ezt beszéljék meg ők a lelkiismeretükkel. A keret további részében is lesznek változások, például vannak olyan fiatalok, akik Debrecenbe felvételiztek, amennyiben sikerül nekik, nehezebb lesz összehangolni a tréningekkel.

A csapat edzője se én leszek a következő szezonban, úgyhogy a Nyíregyháza elleni meccsem volt egy darabig az utolsó – mondta. Trencsényi János kiemelte, marad a klub kötelékében. – Őszintén nem is akartam ezzel foglalkozni, amíg ment a szezon. Úgy néz ki, maradok az MVFC-nél, most fogunk leülni Mezei Józseffel, aztán meglátjuk, milyen szerepet gondol nekem. Bízom benne, hogy meg tudunk egyezni, hiszen az életem meghatározó részét Berettyóújfaluban töltöttem – nyilatkozta Trencsényi János.

Trencsényi János egyébként valószínűleg nem fog unatkozni az elkövetkezendő időszakban, hiszen ő a szövetségi kapitánya a magyar minifutball-válogatottnak, akik épp a hétvégén mérettetik meg magukat Szarajevóban.

