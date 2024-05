De melyik Kozák Luca kedvenc versenye?

Kozák Luca szerint a síkfutásnál azért sokkal izgalmasabb a gátfutás, mert a 100 méter megtétele alatt 10 gátat is át kell ugrani, azaz tízszer kell tökéletesen megcsinálni a mozgást ahhoz, hogy jó eredményt érjen el a sportoló. – Szokták kérdezni, hogy ugrom át a gátat: szinte mindig három lépés után vesszük a gátat egymás után.

Az ügyesség, gyorsaság, és az erő alapfeltétel, de emellett technikailag, erőnlétileg és fejben is rendben kell lenni, mert előfordul, mert például egy nap alatt három futás sokat ki tud venni az emberből fizikailag és mentálisan is

– mondta.

A beszélgetés következő részéből kiderült, a DSI Debrecen klasszisának egyik kedvenc versenye természetesen a 2022-es müncheni Európa-bajnokság, ahonnan egy ezüstéremmel a nyakában térhetett haza. Mint mondta, azt fájlalja, hogy a városból szinte semmit nem látott, így majd egyszer szeretne turistaként is visszatérni a német fővárosba. Szavaiból világossá vált mindenkinek, az atléták (is) emberek, főleg az egynapos versenyeken. Semmit nem látnak a viadalnak otthont adó helyszínből, megérkeznek, elfoglalják a szállást, kipróbáljak a pályát, majd következik a tétre menő futás, és irány vagy haza vagy a következő megmérettetés.

– Egy edzőtábor alatt legalább a vasárnapi pihenőnapon lehetőségünk van megnézni a helyi nevezetességeket, vagy kirándulni egyet a környéken. Én a sok utazásnak a jó oldalát nézem: szép tájakon járhatok és megismerem a többi kultúrát is. Mivel javarészt egyedül utazom a versenyekre, így a szobatársaim is mindig mások – ahogy épp beosztanak minket a szervezők – emiatt sok emberrel is megismerkedem, akikkel ha úgy van, jól elbeszélgetek angolul – fejtette ki Kozák Luca, aki hazánk mellett leginkább Olaszországban és Lengyelországban szeret versenyezni.

Hozzátette azt is, Ázsia nem az ő világa, és eddig Franciaországba se szeretett járni, de bízik benne, hogy ez a párizsi ötkarikás játékok után majd megváltozik.

– Az olimpia előtt lesz még egy Európa-bajnokság júniusban, azon is szeretnék jól szerepelni, de Párizsra tartogatom a csúcsformát. Szeretnék döntőbe jutni, nem biztos, hogy én vagyok az egyik legesélyesebb erre, de 28 évesen a legmegfelelőbb korban vagyok a jó eredményhez – hangsúlyozta.

Jó hangulatban telt Kozák Luca közönségtalálkozója

Forrás: Kiss Annamarie

Természetesen nem maradhatott ki Kozák Luca Fair Play-díjat érő tokiói gesztusa sem

Ha már olimpia, nem maradhatott ki a beszélgetésből Kozák Luca a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott Fair Play-díja sem, amelyet a 2021-ben Tokió városában megrendezett tokiói olimpián tett nemes gesztusáért kapott: a 100 méteres gátfutás elődöntőjében – miután féltávnál elvesztette az egyensúlyát, és a hetedik gátnak nekiszaladva elesett – felsegítette a korábban nagyot bukó jamaicai Yanique Thompsont és meggyőződött róla, hogy rendben van-e.

– Odamentem a lányhoz megnézni, hogy nem sérült-e meg, mert láttam, hogy sír. Miután meggyőződtem róla, hogy „csak” a lelke tört össze felsegítettem, és mindketten a könnyeinket nyelve hagytuk el a pályát. Bevallom, nagyon sírtam, de a két öcsém egyből felhívott és vigasztalt.

Később rengeteg üzenetet, jókívánságot kaptam itthonról és külföldről is, mindegyikbe leírták azt is, hogy ne adjam fel, folytassam.

– mondta.

A Covid miatt Kozák Luca olimpia hangulata sem volt az igazi. A stadionban csak sportolók lehettek, azaz kongott az ürességtől, ami nagyon rányomta bélyegét az egész eseményre. A japán rendezők nagyon komolyan vették az előírásokat, a maszkviselés kiemelt szerepet kapott, és már a játékok előtti japán edzőtáborban is egyedül kellett enniük a sportolóknak, akik szinte nem is láthatták egymást.

Szerencsére az olimpiai faluban már mehettünk együtt ebédelni, az ebéd és a boltba járás volt a közösségi programunk, de minden nap teszteltek, és a telefonunkon is volt egy nyomkövető.

Ezt mi úgy játszottuk ki, hogy a szobánkban hagytuk a telefont, így a rendezők azt látták, hogy nem igazán mozgunk. Azért volt különösen vicces, mert este tíz óráig a japán önkéntesek figyelték, hogy ki és mikor hagyja el a szobáját – mondta Luca, megnevettetve a közönséget.

Kundera és Harry Potter

Mivel egy könyvtárban rendezték a közönségtalálkozót, nem maradhatott ki a kérdések közül az irodalom. Kozák Luca nagyon szereti Milan Kundera cseh író és költő műveit, valamint a Harry Potter-sorozatot. Büszkén mondta, sikerült rávennie a férjét, hogy utóbbi felnőtt fejjel olvassa végig.

Az olvasás mellett az is kikapcsolja, ha a szülei Debrecenhez közel fekvő tanyáján tölthet el egy kis időt, mert megnyugtatja csend, és imádja az állatokat, ott pedig abból bőven akad.

A beszélgetést a közönség kérdéseivel zárták, illetve a szervezők egy kis ajándékcsomaggal is kedveskedtek a debreceniek egyik büszkeségének.