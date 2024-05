Miután Magyarország férfi 3x3-as válogatottja simán kikapott Izraeltől, a másik csoportmeccsen az Amerika Kupa-győztes Puerto Rico ugyanilyen arányban, 21–14-re verte Ausztriát. Noha az eső pénteken 21 óra után is néha szemerkélt, a játékra továbbra sem volt hatással, és a nemzeti együttesünk találkozójára ismét szép számmal jelentek meg a szurkolók.

Csodagyőzelem Puerto Rico ellen

Közben az osztrákok egy rendkívül szoros találkozón 19–16-ra verték Izraelt, majd a nap utolsó mérkőzésén a magyarok Puerto Rico ellen szálltak harcba. Szinte végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, hol az egyik, hol a másik fél vezetett. Gyakorlatilag folyamatosan felváltva jöttek a kosarak, a tízperces játékidő felénél az állás 10–9 volt a mieink javára. Komma Lászlóék rendkívül jól védekeztek, így a hajrát is előnyből várták. Ivosev Tamás és Demeter Attila is elemében volt, az utolsó találatot pedig Roszics Urosz vitte be, így a magyarok 21–19-re diadalmaskodtak.

Szombaton folytatódik a 3x3 Debrecenben

Mindez azt jelenti, hogy a körbeverések miatt a B csoport összes csapata (Ausztria, Izrael, Puerto Rico és Magyarország) is egy győzelemmel és egy vereséggel zárta az első napot.

Szombaton 21 óra 35 perctől Ausztria–Magyarország mérkőzést rendeznek, és amennyiben a Csirke Ferenc irányította együttes legyőzné a sógorokat, akkor továbbjuthat a torna egyenes kieséses szakaszába, és tovább élnének a remények az olimpiai szereplést illetően. Előtte, 20 óra 40 perctől a magyar hölgyek is játszanak Olaszországgal, azon a találkozón a csoport elsőség lesz a tét.

Mindkét nemnél csoportonként az első két csapat kerül a vasárnapi negyeddöntőbe. A zárónapon rendezik az elődöntőt, a bronzmérkőzést és a finálét is. A debreceni viadalról az első három-három válogatott kvalifikálhatja magát az olimpiára.

Így értékeltek az első nap után

– A megfelelő pillanatokban jó döntéseket hoztunk, összetartottunk csapatként, és hittünk a győzelemben. Óriási érdemei vannak a közönségnek, a szurkolók nélkül ez nem sikerült volna, remélem, szombaton is kijönnek – összegzett a pénteki második meccs után a helyszínen Ivosev Tamás.

Csirke Ferenc, a magyar csapat szövetségi kapitánya azt hangoztatta, hogy az első meccs általában döcögős a csapatának.

Kifogtunk egy extrán dobó izraelit, szerintem ez a csapat három éve nem dobott így, mint ellenünk. Nem is volt róluk videoanyagunk, Puerto Rico viszont három hónapja folyamatosan járja a tornákat, belőlük fel tudtunk készülni. Örülök, hogy szombaton ki-ki meccset vívunk az osztrákokkal, akik egyébként nagyon jól dobnak kintről

– mondta a szövetségi kapitány.

A felemás nap végén a Haonnak Demeter Attila értékelt. A játékos elsőként kiemelte, nagy öröm számára, hogy hazai környezetben léphetnek pályára, emiatt még inkább van bennük egy extra motiváció. – Az első napon nagyon jól éreztem magam, köszönjük a szurkolást ezúttal is mindenkinek. Az első meccsen sajnos nagyon sok hibát vétettünk, túl sok kettest kaptunk.

Azonban a második összecsapásra nagyon jól összeszedtük magunkat, működött a védekezés, minden a tervek szerint alakult. Szerencsére győzni tudtunk, így még továbbra is van esélyünk, hogy továbbjussunk a csoportból. Nem lesz könnyű feladat,de nincs mese, meg kell verni Ausztriát

– nyilatkozta Demeter Attila.