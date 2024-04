A Debreceni VSC labdarúgói szombaton ismét pályára lépnek az OTP Bank Liga 28. fordulójában. Dzsudzsák Balázsék az őket üldöző Kecskemét ellen játszanak, s mondhatni, az utolsó esélyét kell megragadnia a hajdúsági együttesnek, ha oda szeretne érni a nemzetközi kupaindulást jelentő helyek egyikére. A lila mezes vendégek mindössze öt egységgel állnak rosszabbul a cívisvárosiaknál, így nekik is az utolsó szalmaszál, ha nem szeretnének a középmezőnybe végezni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tavalyi ezüstérmes soraiban ott van az a Horváth Krisztofer, aki korábban Debrecenben is futballozott. A szélsőnek biztosan nem kell extra motivációt keresnie, hiszen az utóbbi időszakban Marco Rossi szövetségi kapitány is számolt vele a válogatottnál, s minden sansza megvan bekerülni az Eb-re utazó keretbe.

Nyomás alatt kell győznie a DVSC-nek

A találkozó előtt a Loki trénere, Szrdjan Blagojevics nyilatkozott a klubhonlapnak. – Fizikailag erős csapat a Kecskemét, a statisztikák alapján az egyik legmagasabb csapat Európában. A legutóbbi vesztes meccs miatt nyomás van most rajtunk, mivel jó eredményre számítottunk, de nem jött össze.

Ahhoz, hogy most eredményesek legyünk, kontrollálnunk kell a teljesítményünket. Ismét bebizonyosodott, hogy ebben a bajnokságban egy csapattal szemben sem dőlhetünk hátra. A stabilitás kulcsfontosságú, mivel nem elég, ha minden meccsen mi birtokoljuk többet a labdát, ahogyan azt az MTK ellen tettük, vagy említhetném a több lövést, a nagyobb xG-t is. Csökkentenünk kell a hibáink számát és az üresjáratokat a játékunkban. Ez az, ami közelebb vihet minket a pozitív eredményhez. A nyomás része a munkánknak, ez egy áldás, hisz enélkül nem is lenne izgalmas.

Ha valaki a játékosok vagy az edzői stáb közül ezt nem akarja érezni, akkor a megyei szintű csapatokban kell játszania vagy dolgoznia. A nyomás plusz erőt adhat nekünk a jó eredmény eléréséhez a bajnokság végén – nyilatkozta a mester.

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 27 19 4 4 68–24 61 2. Paksi FC 27 15 5 7 45–32 50 3. Fehérvár FC 27 14 4 9 48–36 46 4. Puskás Akadémia 27 10 10 7 40–30 40 5. Debreceni VSC 27 11 6 10 41–34 39 6. MTK Budapest 27 11 6 10 37–50 39 7. Diósgyőri VTK 27 10 6 11 42–45 36 8. Zalaegerszegi TE 27 10 5 12 46–52 35 9. Kecskeméti TE 27 10 4 13 38–42 34 10. Újpest FC 27 10 4 13 36–55 34 11. Kisvárda 27 6 3 18 28–45 21 12. Mezőkövesd 27 5 5 17 24–48 20

Az előző forduló eredményei:

Április 5., péntek Újpest–Zalaegerszegi TE 1–5 Április 6., szombat Fehérvár–Mezőkövesd 5–0 Diósgyőri VTK–Kisvárda 1–1 Debreceni VSC–MTK 1–2 Április 7., vasárnap Ferencváros–Paks 1–0 Kecskemét–Puskás Akadémia 1–2

A következő forduló párosításai: