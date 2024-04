Hazai pályán mérkőzik meg ellenfelével a hétvégén a Debreceni Egyetem futballcsapata az NB III. Északkeleti csoportjában, vasárnap 16 órakor a Diósgyőri VTK második együttese lesz az ellenfél a Dóczy utcai Sportcampuson, olvasható a klub honlapján.

A DVTK lesz a vasárnapi ellenfél

Forrás: deac.hu

A hajdúságiak két sikerrel kezdték az esztendőt az Újpest II ellen idegenben, illetve a REAC-ot verve itthon, ám a Kisvárda II otthonában pont nélkül maradtak. Ezt követte egy gyöngyösi, illetve egy hazai, Sényő elleni győzelem, a legutóbbi körben pedig döntetlenre végeztek Tiszafüreden. A DVTK az első fordulóban elbukott Karcagon, majd ikszelt otthon az újonc Salgótarjánnal. Hatvanban ugyancsak gól nélküli döntetlent értek el, az Újpest II-től kikaptak, a REAC-ot pedig legyűrték Miskolcon. A 24. forduló előtt a DEAC az 5. helyen áll 39 ponttal, a Diósgyőr II a 10., huszonhét megszerzett egységgel.

Fiatal csapattal találkozunk vasárnap, hiszen a DVTK első csapata is sok alacsonyabb életkorú játékost alkalmaz az NB I.-ben

– nyilatkozta a debreceniek középpályása, Kónya Márk. – A borsodiak sokat futnak, harcosak, de a videózás alapján arra is számíthatunk, hogy igyekeznek játszani a futballt. Szeretnénk a múlt heti döntetlen után ismét három pontot szerezni, hazai pályán egyébként is ez a célunk, bárki is az ellenfél. Az első gól megszerzéséig ez a meccs is nehéznek ígérkezik, ám ezt követően nehezebb sorozatba kezdünk a pontvadászatban, szeretnénk sikerrel megkezdeni az előttünk álló szakaszt – mondta Kónya Márk.