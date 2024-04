A DEAC női futsalcsapatára élet-halál meccs várt a Tolna otthonában vasárnap délután, ugyanis Quirikó Vivien tanítványai az előző héten 2-1-es vereséggel indították az egyik fél második sikeréig tartó bajnoki elődöntőt a DESOK-ban, olvasható a deac.hu-n.

A Tolna kezdett jobban, így nem okozott meglepetést, hogy Koch Fruzsina góljával már az ötödik percben megszerezte a vezetést. Ezt követően mindkét oldalon akadtak helyzetek, ám az eredmény sokáig nem módosult. Aztán a szünet előtt Üveges Katalin lövése a hazai kapuban kötött ki, ezzel egalizált a DEAC.

Üveges Katalin, a DEAC játékosa

Forrás: deac.hu

A második játékrészben mindössze egy találatot láthattak a lelkes szurkolók: a 32. minutumban Krár Edina köszönt be. A lefújásig próbált ismét egyenlíteni a Debrecen, ennek érdekében elővették az öt a négy elleni felállást is, ám az eredmény már nem változott. Ezzel a 2-1-es vereséggel egy fejezet lezárul az NB I.-ben, hiszen a DEAC 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is bajnok lett. A bronzcsatában a DVTK-val találkoznak a játékosok, emellett a Magyar Kupa négyes döntőjében is érdekeltek.

– A szünetig nem éreztem nagy gondot, de a második félidőben erőtlenek voltunk. Védekezésben a hibáinkat kihasználta a Tolna, támadásban pedig nem tudtunk kidolgozni annyi helyzetet, mint az első meccsen. Sokáig nem csüggedhetünk, hiszen hamarosan jön a Magyar Kupa final fourja, ahol talán még nehezebb feladat vár ránk – összegzett Quirikó Vivien.