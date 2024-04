A DVTK második csapatát fogadta a Debreceni Egyetem a harmadosztályú bajnokság Északkeleti csoportjában, amely a 24. játéknapon esélyesként léphetett pályára. A hajdúságiak mellett szólt a hazai környezet, no és a két gárda tavaszi teljesítménye: a vendégek öt pontot szereztek, a hajdúságiak tizenhármat, olvasható a deac.hu tudósításában.

Nem találták a rést a falon

Debreceni aktivitással indult a találkozó, a diósgyőri kapusnak mindjárt az első percben tisztáznia kellett egy tizenhatoson belüli kavarodás után. Ezt követően a vendégek vezettek kontrát, Zrnic elől Ratku mentett kivetődéssel. Csendesen csordogált a meccs első negyedórája, majd egyre bátrabbá vált a DVTK, többször is eljutott a DEAC kapujának előterébe, de helyzeteket nem tudott kialakítani. Ziccert a másik oldalon sem tudtunk feljegyezni, kocogós volt a találkozó első félideje.

A 35. percben Korhut 17 méteres, jobb oldali szabadrúgása vágódott le a sorfalról. Nem sokkal később Papp G. Benedek távoli lövését védte Dojcsák, majd Sztavnyicsuk próbálkozását hárította Ratku.

A DEAC emberelőnybe került

A szünetben Tomola Patrik helyett Lakatos Benjámin állt be a házigazdákhoz. A második játékrészt Papp G. szép megmozdulása vezette fel, remekül játszotta magát tisztára, ám középről, 15 méterről leadott lövése a kapus kezében landolt. Több volt ebben a helyzetben.

A 62. percben váratlan lehetőség hullott a hazaiak ölébe, ugyanis Szamosi egy fölösleges szabálytalanság után megkapta a második sárgáját, ezért kiállította a játékvezető.

A DEAC-ba pedig érkezett Tochukwu, Trencsényi helyére.

Pontosztozkodás lett a vége

Tóth Dániel előtt adódott lehetőség, azonban a kapus elcsípte a labdát, pedig Tochukwu is rárontott volna. Keveset változott a játék képe, így ismét cserélt Urbin Péter, Szabó helyett Virág szállt be. Bal oldali szögletet végezhetett el a debreceni gárda, Tóth fél méterrel mellé fejelt. A 80. percben Tochukwu szépen levette a labdát a tizenegyes ponton és a védők gyűrűjében fordulásból fölé durrantott. A hajrában Kónya helyett Vincze jött be a hazai oldalon. A miskolciak ölték az időt és jól tömörültek a saját térfelükön, nem volt könnyű mögéjük kerülni. Nem sok volt hátra a végéig, amikor Korhut előreívelt labdáját Vincze hosszan vette át, így odalett a helyzet.

A 94. minutumban Korhut Mihály jó 28 méterről rátűzte, a lécről pattant a mezőnybe a labdája! Ez lehetett volna a slusszpoén, ám nem lett gól, így maradt a döntetlen.