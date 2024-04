A DEAC kézilabdázói megtizedelt kerettel léphettek pályára Szegeden az NB I/B 24. fordulójának múlt vasárnapi játéknapján, olvasható a klub közlésében. Mándi Norbert vezetőedző sérülés miatt Kiss Rolandra, Tóth Mátéra, Bakó Ádámra, Kathi Péterre és Hegedűs Patrikra sem számíthatott. A problémák miatt több fiatal tehetség (Király Máté, Kiss Bálint, Portik Dobos Szabolcs) is elutazott a Tisza-parti városba.

Remeklő István Péter és jó kapusteljesítmény

A mérkőzés elején nem fukarkodtak a gólokkal az együttesek, hiszen a nyolcadik percben 6-6-ra álltak a felek. István Péter kezdett ihletett formában, a tapasztalt beállós nevéhez fűződött az első öt debreceni találat. Aztán Kiss Axel és Illés Tamás lövése is a szegedi kapuban kötött ki, emiatt a tizenegyedik minutumban hárommal vezettek (6-9). Nem sokkal később Kerezsi Ádám volt eredményes, ennek köszönhetően ötre nőtt a fór (8-13). A hazaiak megkezdték a felzárkózást, a 25. percben már csak egy gól választotta el egymástól a két gárdát (14-15). A szünet előtt a hajdúságiak ritmust váltottak, így az első játékrészt 19-14-re nyerték. Ki kell emelni István Pétert, ugyanis mind a kilenc lehetőséget értékesítette ebben a félidőben. Mellette Boros Tamás szintén dicséretet érdemel, hiszen a csereként beszálló kapus 44 százalékos hatékonysággal védett (kilenc próbálkozásból négyet megfogott).

Sima lett a vége

A pihenőt követően sem vettek vissza a debreceniek, ezt támasztja alá, hogy 3-1-es periódussal folytattuk az összecsapást, nem is kellett várni sokat a hazai tréner, Szabó Levente időkérésére (15-22). Nem lennénk meglepve, ha István Péterről rosszat álmodnának a szegediek, mivel a 39. percben már 12. alkalommal köszönt be, ezzel pedig először tízre duzzadt a fór (17-27). A tekintélyes különbség ellenére nem lankadt a DEAC-osok figyelme, Almásy Richárd bombájával ismét visszaállította a 10 gólos differenciát (22-32). A hátralévő időben sem forgott veszélyben a cívisváriak sikere, végül 38-31-re diadalmaskodtak. Ki kell emelni, hogy a hajrában Portik Dobos Szabolcs kétszer beköszönt, vagyis ő is meghálálta a bizalmat.

Kellett már ez a sikerélmény a játékosoknak, ugyanis ezt megelőzően legutóbb február 24-én nyertek a bajnokságban. A következő játéknapon Ózdon vizitálnak, az összecsapás szombaton 18 órakor startol.