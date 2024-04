A DEAC kézilabdacsapata az élvonalbeli álmokat dédelgető szigetszentmiklósiakat fogadta az NB I./B pénteki játéknapján. Ezúttal is foghíjas keret állt Mándi Norbert rendelkezésére, de azok a játékosok, akik játéklehetőséget kaptak, kitettek magukért, és szívvel-lélekkel küzdöttek, írja az egyetemisták oldala.

Álomrajt a DEAC együttesétől

A meccs elején a DESOK-ba kilátogató szurkolók álomrajtnak örülhettek, mivel 3–0-val indított a DEAC. A vendégek támadójátékába sok pontatlanság csúszott az első percekben, aztán a gólcsendet Gábori Máté hetese törte meg. Ellenfelünk több alkalommal is egalizált, de a vezetést szerencsére egyszer sem vette át. A félidő derekán Maródi Ádám nagy védéseket mutatott be, aztán támadásban elővette a Debrecen a hét a hat elleni felállást. A Pest vármegyeiek követték a példát, ugyanis ők is kapus nélkül szövögették az akcióikat. A szünet előtt Almásy Richárd kétszer is betalált, ezeknek a villanásoknak hála pedig a DEAC minimális fórral mehetett az öltözőbe (14–13).

Vért izzadt a DEAC a gólokért

A második játékrész alaphangját Illés Tamás büntetőből lőtt találata adta meg. A balszélső remek megoldásait egy saját, hat főből álló szurkolótábora rendre ovációval fogadta. Illés 18–14-re módosította az eredményt, de a Szigetszentmiklós hamar eltüntette a különbséget (18–18). Szerencsére mindig akadt olyan ember a hazaiaknál, aki a csapat élére állt. Többek között Pethő Ákost és Kerezsi Ádámot a kiváló lövéseiért lehetett dicsérni, míg István Péter emberelőnyöket harcolt ki.

A végjátékban Boros Tamás is beszállt, a hálóőr pedig bravúros hárításokkal hálálta meg a bizalmat.

Érződött, hogy fogy a szufla, A DEAC minden gólért vért izzadt, ezzel szemben a vendégek könnyen megtalálták az utat a kapuig. A drukkerek egy pillanatig sem lankadtak, a buzdításukból pedig erőt lehetett meríteni. Az utolsó percben Almásy Richárd vitte be a kegyelemdöfést, a lefújás előtt Szpacsek találata csak szépségtapasz lehetett a szigetszentmiklósiaknak.

A találkozó végét jelentő sípszó után önfeledten ünnepeltek a hajdúságiak, ami nem meglepetés, hiszen ennyi hiányzóval óriási bravúr ez a 30–28-as diadal!