A DSI Debrecen két kiváló gátfutója, Kozák Luca és Kerekes Gréta is továbbjutott a maga előfutamából a glasgowi fedett pályás atlétika világbajnokságon. A lányok a vasárnap 21 óra 40 perctől kezdődő elődöntőben teljesítettek.

Kozák tovább javított, Kerekes összeért riválisával

Ezúttal előbb Kozák Lucát láttuk, aki a 2. futamban az 5-ös pályán tovább javítva idei legjobbját, 7,95-ös időeredménnyel a harmadik helyen ért célba, így izgulhatott, hogyan alakul az utolsó futam, melyben Kerekes Gréta is rekortánra lépett a 8-as pályán. Ifjabb Tomhauser István tanítványának azonban a 2. gátnál összeért a lába a mellette futó jamaikai versenyzővel, így emiatt is romlott időeredménye 8.12-re, amely az 5. helyre volt elég, és nem eredményezett továbbjutást.

Azonban aztán kiderült, hogy Kozák Luca a 7. helyen kvalifikálta magát a fináléba! Ilyet pedig még egy magyar versenyző sem produkált soha, hogy egy vb-döntőben fusson, így tehát ezzel már történelmet írt! Kapcsoljon mindenki az M4 Sport+-ra, hiszen Suba László tanítványát 22 órától látjuk majd a döntőben.

Kerekes kezd fáradni

Kozák Luca önfeledten ünnepelt, de az összpontosítás érdekében a futama után nem nyilatkozott. Kerekes Gréta úgy érzi, hogy mozgásban és bemelegítésben a délelőttihez képest jobban teljesített, de kissé bosszús, amiért összeért a lába a mellette futó versenyzővel. – Nincsenek kifogások, fantasztikus, hogy itt lehettem – kezdte az atléta. – Komoly versenyzésben vagyok, így őszintén szólva picit mentálisan fáradtnak érzem magam. Nincs semmi baj, örülök, a fő cél a minél jobb olimpiai szereplés. A bűvös nyolc másodperc megfutása hatalmas előrelépést jelent számomra, most nem jött ki annyira a lépés, de ennek is megvan az oka: nem találtam a pályának a ritmusát, akár két tized is maradt benne. Gyakorlatilag két döntőt futottam – gondolt arra, hogy a legerősebb összetételű előfutamban, majd elődöntőben teljesített – az élsporthoz a szerencse is hozzátartozik amellett, hogy mindig a legjobbat kell hozni. Ilyen az élet, nem vagyok robot. Az edzőmnek pont ma mondtam, hogy kezdek fáradni, mivel eddig minden héten más országban versenyeztem. Nem könnyű, de be kellett áldozni a világbajnokságot az olimpia érdekében – mondta az M4 Sport+ kamerájába Kerekes Gréta.