Olimpiai előkészületek, magyar esélyek Párizsban – ezzel a címmel tartott előadást Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán kedden. A szöuli öttusa csapatversenyben olimpiai aranyérmet szerzett korábbi kiválóság az előadását a sportszakmai rész mellett közgazdasági szempontból is igyekezett összeállítani. Az olimpiai felkészüléssel, részvétellel kapcsolatos feladatokon belül konkrét példákkal próbálta bemutatni, miből is áll a 2024-es párizsi olimpiai részvétel megszervezése a MOB számára.

– Bízom benne, hogy szép számú csapat lesz ott Párizsban, Tokióban 173, míg előtte Rióban 169 volt a versenyzői létszám, mi úgy látjuk, ez most akár a 190-et is meghaladhatja – mutatott rá a szakember. – Ennek következő fontos eleme a női kézilabda selejtezőtorna lesz Debrecenben. Reménykedem, hogy a lányok sikerrel veszik a tornát, és akkor közelebb leszünk a kétszázhoz.

Az eredményesség szempontjából megint csak Rió és Tokió a minta, szeretnénk elérni azt az éremszámot, ami ott összejött, illetve az a legfontosabb, hogy Magyarország a legjobb 20 között legyen a éremtáblázaton.

Az is fontos lenne, hogy lehetőleg minél több sportágban – akár 20-25 –legyünk kint az olimpián, ami egy ekkora nemzettől nagyon szép teljesítmény lenne – hívta fel a figyelmet.

Fő, hogy Milák Kristóf nyugodtan készüljön

A főtitkár Milák Kristóf kapcsán elmondta, egyelőre az a fontos, hogy az olimpiai bajnok kiválóság nyugodt körülmények között tudjon edzeni. – Készüljön föl, és lehetőleg a legjobb formáját hozza az olimpián, utána meglátjuk, mi sül ki ebből, mire lesz elég a mögötte lévő időszak – ecsetelte.

Fábián László

Forrás: Kiss Annamarie

Megnőtt a verseny

Fábián László nem tagadta, az elmúlt évtizedek alatt rengeteget változott az olimpia. – A szocialista, illetve kapitalista időszakban, amikor két oldalra vált a világ, akkor mindenkinek politikai kérdés volt, miként szerepel. Azóta országmarketing kérdésévé vált a jó olimpiai szereplés.

Kétszáz fölött van a nemzetek száma, ebből is látszik, hogy szó szerint rettentően megnőtt a verseny ezen a területen.

Szöulban emlékeim alapján a 140 országból 65-70 ország szerzett érmet, Tokióban a 206 országból már 150. Tehát látszik, hogy ez egy fontos terület mind az országimázs, mind az abból visszavezethető gazdasági szempontjából is – ecsetelte a Haonnak Fábián László.