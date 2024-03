Kristina Dramac nyártól a DVSC Schaeffler játékosa lesz. A balkezes átlövő a Lokomotiva Zagrebtől érkezik, 1+2 évre szóló szerződést írt alá – jelentette be a Loki a honlapján.

Hámori Konszuéla súlyos sérülése miatt a klubnak új játékost kellett keresnie, hiszen a jövő évi keretben csak egy jobbátlövő van, a francia Sercien-Ugolin személyében. A választás végül a Lokomotiva Zagreb kézilabdázójára esett.

Kristina Dramac osztrák válogatott, balkezes jobbátlövő. 22 éves, 180 cm magas.

Az Európa Liga idei szezonjában nyolc meccsen 33 gólt szerzett. A Brühl elleni selejtezőben két mérkőzésen 9-szer talált be. A csoportkörben 6 meccsen 24 gólig jutott. A végül első helyen végző Dunarea Braila elleni idegenbeli találkozón 8 akciógólt lőtt 12 kísérletből. Az elmúlt szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelt a Lokomotiva Zagrebbel, akkor 16 gólig jutott.

Az osztrák válogatottban legutóbb ötször talált be a Norvégia elleni EHF Euro Cup mérkőzésen. A 2021-es spanyolországi világbajnokságon, 19 évesen már kerettag volt. Egy évvel később, az U20-as világbajnokságon vett részt az osztrák junior válogatottal és 49 góljával az ötödik helyen végzett a góllövőlistán. A tavalyi felnőtt világbajnokságon is ott volt, összesen 10 gólt szerzett.

Nagy potenciál van benne

Szilágyi Zoltán vezetőedző szerint Dramac ideális megoldás lehet Hámori Konszuéla pótlására.

„Kristina egy fiatal, tehetséges, feltörekvő játékos, aki már nemzetközi szinten is megmutatta magát. Komoly mérkőzéseken, komoly csatákon van túl.

Az Európa Ligában remek teljesítményt nyújtott a Zagreb játékosaként, és szerepelt már világbajnokságon is az osztrák válogatottal.

Én azt gondolom, nagy potenciál van benne és jól ki tudják majd egészíteni egymást Ugolin-nel.”

A kézilabdázóval készült interjú a piros-fehérek honlapján olvasható.