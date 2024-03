A múlt vasárnapi, Vipers elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első felvonása után a Dunaújvárosi Kohász KA vendége volt szerdán a DVSC Schaeffler, amely sérülés miatt még továbbra sem számíthatott Vámos Petrára és Hámori Konszuélára.

A felek szeptemberi, cívisvárosban vívott meccse a Loki 31–19-es győzelmével zárult, majd a hajdú-bihariak a DKKA otthonában a Magyar Kupa negyeddöntőjében 36–23-as sikerrel harcolták ki a Final Four-ba jutást. Ahogyan azon a találkozón, úgy az eredményjelző most is megadta magát, így emiatt csúszott a 17 órára kiírt kezdés.

Nehezen indult a gépezet

Az összecsapást a piros szerelésben játszó DKKA kezdte jobban, amely az egykori Loki-játékos, Arany Rebeka duplájával és Paróczy Sára góljával 3–0-ra elhúzott, a túl keményen védekező Tamara Haggertyt ráadásul a játékvezetők a kispadra kényszerítették. A fehér felsőben és fekete nadrágban tündöklő cívisvárosiak első találatát a 6. percben Kácsor Gréta lőtte, a dunaújvárosi Nick Viktória kétperces kiállítása után pedig Planéta Szimonetta a 10. minutumban egyenlített (5–5).

A Fejér vármegyeieknél nevelkedő Grosch Vivien a 14. percben remekül célzott, ekkor először vezetett Vasutas (6–7), így a házigazdák időkérésre szánták el magukat.

Grosch Vivien a volt csapata ellen segítette gólokkal a Lokit

Fotó: Czinege Melinda/Napló-archív

A debreceni gólgyár beindult

A rövid pauza után ugyan a hazai részről Sallai Nikolett noha betalált, de aztán a debreceniek percei jöttek – Töpfner Alexandra három hetest is értékesített, de Petrus Mirtill és Hornyák Dóra, majd Csernyánszki Liliána, valamint Kácsor Gréta is eredményes volt. A hajdúságiak rendkívül jól blokkoltak, ráadásul Bartulovics is eredményesen védett. A hatalmas hazai gólcsend nyolc(!) perc után tört meg. A nyolc egységnyi hátrányából a Kohász ugyan három találattal feljebb zárkózott, azonban a vendégek továbbra is többnyire pontosan tüzeltek. Aztán hol egyik, hol a másik háló zördült, a Lokomotív trénere, Szilágyi Zoltán pedig a félidő előtt két perccel magához hívta csapatát.

Ezt követően Grosch góljára Paróczy válaszolt, az együttesek 12–18-as állásnál vonulhattak az öltözőbe.

A Dunaújváros elfáradt

A második játékrész elején Vámos Míra eredményes tudott lenni, de mivel a vonalra lépett, találata érvénytelen volt. Aztán Jovana Jovovics kapott kétperces kiállítást, és a Dunaújváros közelebb férkőzött, ám utána, a 38. percre tízgólosra nőtt a különbség. A hazaiak mestere, Virág Roland időkéréssel és kapuscserével – Wéninger helyett Oguntoye Viktória érkezett – is próbálkozott, de a helyzeteket továbbra is a Füzi-Tóvizi Petráék használták ki. A 41. minutumban a DKKA vezetőedzője letette utolsó zöld kártyáját az asztalra, majd két bekapott gól után Szilágyi Zoltán is hasonlóan döntött.

Nem kellett izgulni

A mérkőzés egyik legérdekesebb momentuma volt, hogy nem sokkal rá Gabrijela Bartulovics megszerezte első bajnoki gólját a Loki színeiben. Gyakorlatilag már minden lefutott volt, és csak a végeredmény volt kérdéses, a végén természetesen már többen is a Vipers elleni, szombati visszavágóra pihentek.

Örömteli, hogy az utolsó pillanatokban a fiatal Kelemen Dorina is szóhoz jutott, és két gólt is felírhattunk a neve mellé, slusszpoénként pedig a 38 százalékkal védő Bartulovics megduplázta találatai számát, a bajnoki meccs a DVSC Schaeffler 38–28-as arányú győzelmével zárult.

A mérkőzés legeredményesebb játékosának Töpfner Alexandra bizonyult nyolc góllal – közte hat büntetővel –, míg Kácsor Gréta 11 lövésből hétszer célzott tökéletesen.