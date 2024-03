A DVSC öt labdarúgót igazolt a télen: időrendi sorrendben elsőként érkezett a klubrekordért megszerzett, a magyar válogatottban is bemutatkozott középpályás Szuhodovszki Soma, majd az albán belső védő, Jorgo Pellumbi. Őket követte az amerikai bajnokságból megszerzett izlandi csatár, Thor Úlfarsson, majd nem sokkal később a Honvéd fiatal szélsője, Kocsis Dominik. A klub afrikai kapcsolatainak köszönhetően került a piros-fehérekhez a 18 esztendős Shedrach Kaye, ám ő a tavasszal a DVSC II.-ben bizonyíthat. A klubikon Varga Józseffel szerződést bontott a csapat, míg a Alekszandrosz Kiziridiszt és Andrija Majdevacot kölcsönadták.

Hiába lakatolták le a magyar transzferperiódus ajtaját, olyan labdarúgót még szerződtethetnek az NB I.-es klubok, akik a zárás pillanatában nem rendelkeztek kontraktussal. Távozó is lehet még, akár a Lokitól is, hiszen néhány országban még tart az átigazolási időszak.

DVSC (Edző: Szrdjan Blagojevics)

Érkezők: Shedrach Kaye (nigériai, szabadon igazolható–tavasszal a DVSC II.-ben játszhat), Kocsis Dominik (Bp. Honvéd), Jorgo Pellumbi (albán, NK Varazdin – Horvátország), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE), Thor Úlfarsson (izlandi, Houston Dynamo – Egyesült Államok),

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Batai Tamás Kiszemeltek: Gustavo Cascardo (brazil, Beroe Sztara Zagora – Bulgária, szabadon igazolhatóként)

Távozók: Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia), Marko Milosevics (szerb, Borac Banja Luka–Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként), Rácz Balázs (kozármislenyi kölcsön után Pécsi MFC), Varga József (Kazincbarcika), Peter Olawale (nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Andrija Majdevac (szerb, Napredak – Szerbia), Alekszandrosz Kiziridisz (görög, NK Mura-Szlovénia), David Nwachukwu (nigériai, BVSC)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Alexander Mojzis (szlovák, MFK Ruzomberok–Szlovákia), Peter Olawale (nigériai, Balzan FC – Málta)

Diósgyőr (Edző: Vladimir Radenkovics)

Érkezők: Ondrej Baco (cseh, Hapoel Jerusalem – Izrael), Doru Popadiuc (román, Universitatea Cluj – Románia), Marco Lund (dán, IFK Norrköping – Svédország), Tóth Balázs (Kazincbarcika), Komlósi Bence (Parma – Olaszország)

Kölcsönbe érkezők: Szabó Levente (Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bánhegyi Bogdán (legutóbb kooperációs kölcsönben, Kazincbarcikán szerepelt)

Kiszemeltek: Novothny Soma (Vasas)

Távozók: Marin Jurina (bosnyák–horvát, MTK Budapest), Lukács Dániel (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe távozók: Jérémie Obounet (gaboni, FC Kosice – Szlovákia)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Karlo Sentic (horvát, Hajduk Split–Horvátország)

FehérvárFC (Edző: Bartosz Grzelak)

Érkezők: Nejc Gradisar (szlovén, NK Rogaska–Szlovénia), Kovács Patrik (Vasas FC), Sigér Dávid (Ferencváros, szabadon igazolhatóként), Simut Mario Lucas (Szombathelyi Haladás, szabadon igazolhatóként), Nicolás Stefanelli(argentin-olasz, Inter Miami – Egyesült Államok), Veszelinov Dániel(DAC 1904 – Szlovákia)

Nyáron érkezik: George Dobson (angol, Charlton Athletic–Anglia)

Távozók: Deybi Flores (Deybi Aldair Flores Flores, hondurasi, Toronto FC – Kanada), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Ferencváros), Kovács Dániel (Volosz – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Franck Bambock (francia–kameruni, Panetolikosz – Görögország), Lirim Kastrati (koszovói, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Szabó Levente (DVTK)

Ferencváros (Edző: Dejan Sztankovics)

Érkezők: Kenan Kodro (bosnyák–spanyol, Fehérvár FC), Habib Maiga (elefántcsontparti, Metz–Franciaország), Edgar Szevikjan (örmény, Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), Gruber Zsombor(Puskás Akadémia)

Kölcsönből visszatérők: Stjepan Loncar (bosnyák, Asztana – Kazahsztán)

Távozók: Giorgi Haraisvili (grúz, Dinamo Tbiliszi-kölcsön után Kocaelispor – Törökország), Sigér Dávid (Fehérvár FC, szabadon igazolhatóként), Szánthó Regő (Vasas FC), Vogyicska Balázs (soroksári kölcsön után ZTE FC)

Kölcsönbe távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Gruber Zsombor(ZTE)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Anderson Esiti (nigériai), Owusu Kwabena (ghánai, Sivasspor – Törökország), Tokmac Nguen (norvég)

Kecskemét (Edző: Szabó István)

Érkezők: Derekas Zoltán (szabadon igazolhatóként, legutóbb Haladás), Helmich Pál (ESMTK), Lukács Dániel (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatérők: Polyák Kristóf (Tiszakécskei LC)

Távozók:KissBence (Zalaegerszegi TE FC), Szalai Gábor (Lausanne-Sport– Svájc), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Tóth Barna (Paksi FC)

Kisvárda (Edző: Feczkó Tamás)

Érkezők: Andrija Filipovic (horvát, Aktobe – Kazahsztán), Bernardo Matic (horvát, Ordabaszi – Kazahsztán), Wellington Nem (Wellington Silva Sanches Aguiar, brazil, EC Vitória – Brazília, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatért: Yaroslav Helesh (Szombathelyi Haladás)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Artur Kozacsuk (ukrán–magyar), Borisz Ponomarenko (ukrán–magyar), Nazar Ponomarenko (ukrán–magyar)

Távozók: Mihajlo Hotra (ukrán, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Czérna Erik (Budafoki MTE), Vida Kristopher (Nyíregyháza Spartacus), Czékus Ádám (Tiszakécskei LC)

Mezőkövesd (Edző: Milan Milanovics)

Érkezők: Bőle Lukács (Paksi FC), Lucas Hedlund (svéd, Utsiktens BK – Svédország, szabadon igazolhatóként), Jairo Samperio (Jairo Samperio Bustara, spanyol, szabadon igazolhatóként, legutóbb Budapest Honvéd)

Kölcsönbe érkezők: Szilágyi Szabolcs (Vasas FC), Szolgai Máté (szlovákiai, DAC 1904 – Szlovákia), Szivacski Donát (Vasas FC)

Távozók: Steliano Filip (román, szabadon igazolható), Tordai Árpád (szabadon igazolható), Younn Zahary (Comore-szigeteki, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Lehoczky Roland (MTK Budapest, onnan Tiszakécskei LC)

MTK Budapest (Edző: Horváth Dávid)

Érkezők: Marin Jurina (bosnyák–horvát, Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatérők:Nagy Zsombor(Szeged-Csanád GA)

Kölcsönbe távozók: Lehoczky Roland (Tiszakécskei LC), Miknyóczki Ádám (Pécsi MFC), Zuigeber Ákos (Szeged-Csanád GA), Zsóri Dániel (Budafoki MTE)

Paks (Edző: Bognár György)

Érkezők: Tóth Barna (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatér: Kocsis Bence (Budafoki MTE)

Távozók: Beke Péter (Nyíregyháza Spartacus), Bőle Lukács (Mezőkövesd), Temesvári Attila (Nyíregyháza)

Kölcsönbe távozók: Földi Dominik (Szeged-Csanád GA), Gyurkits Gergő (pécsi kölcsön után BFC Siófok), Hegedűs János (BFC Siófok), Nagy Richárd (siófoki kölcsön után Szeged)

PAFC (Edző: Hornyák Zsolt)

Érkezők: Bévárdi Zsombor (Debreceni VSC), Urho Nissilä (finn, Kuopion Palloseura–Finnország)

Távozók: Mohamed Mezgrani (Warta Poznan – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Gruber Zsombor(Ferencváros, onnan ZTE – kölcsönben)

Kölcsönbe távozók: Auerbach Martin (Mosonmagyaróvár), Dusinszki Szabolcs (román–magyar, Csákvár)

Újpest FC (Edző: Mészöly Géza)

Érkezők: Albi Doka (albán, KF Tirana – Albánia), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, AIK – Svédország, szabadon igazolhatóként), Davit Kobouri (grúz, Dinamo Tbliszi – Grúzia)

Kölcsönbe érkezők: Huszti András (Zalaegerszeg)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Genzler Gellért

Távozók: Oliver Jürgens (észt, DAC 1904 – Szlovákia), Lirim Kastrati (koszovói,Widzew Lódz–Lengyelország), Milos Koszanovics (szerb, Ajman Club – Arab Emírségek, szabadon igazolható), Märten Kuusk (észt, GKS Katowice – Lengyelország), Djordje Nikolics (szerb, Sivasspor – Törökország)

Kölcsönbe távozók: Szabó Bálint (Kozármisleny)

Zalaegerszeg (Edző: Márton Gábor)

Érkezők: Kiss Bence (Kecskeméti TE), Vogyicska Balázs (Ferencváros, az ősszel kölcsönben Soroksár), Guy Hadida (izraeli–portugál, Csernomorec Odessza–Ukrajna, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Gruber Zsombor (Ferencváros, legutóbb Puskás Akadémia)

Távozók: Daniel Milovanovikj (északmacedón, AP Brera–Észak-Macedónia, szabadon igazolhatóként), Todor Todoroszki (északmacedón, Politechnica Iasi – Románia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Huszti András (Újpest), Klausz Milán (Szeged-Csanád GA), Soltész István (Budafok), Szalay Szabolcs (Vasas)