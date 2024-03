Ráncfelvarráson esett át a Kecskeméti János Tornacsarnok: a Debreceni Egyetem Böszörményi úton található sportcsarnoka új burkolatot kapott, kifestették és rendbe tették a világítását. A nyári Európai Egyetemi Játékok egyik kiemelt edzőközpontjának felújítása saját forrásból valósult meg, adta hírül a hirek.unideb.hu.

A felújított terem átadásán Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének (DESKI) igazgatója elmondta: az építményt 1989-ben húzták fel, így természetes, hogy az évek során elhasználódnak egyes területei, amelyeket karban kell tartani.

- Szerkezettel kapcsolatos probléma nem merült fel, viszont a padlót az elmúlt 35 év alatt negyedjére kellett cserélni.

Elbontottuk az előző borítást, az alatta lévő réteget teljesen fel kellett újítani. A beton fölé került rugalmas rétegre ment rá a sportpadló, így ugyanazt a rugalmas szerkezetet tudja adni, mint mondjuk a DESOK.

Gondolkodtunk, hogy padló vagy műanyagborítást válasszunk-e, végül a szakmai észrevételek miatt döntöttünk az utóbbi mellett. A vonalazást illetően is azt akartuk, hogy ugyanazokra a sportágakra legyen alkalmas, mint korábban, tehát a kézilabdára, a futsalra, a röplabdára, a tollaslabdára, a kosárlabdára és a floorballra. A kötelező egyetemi sporttárgyakat teljesítők mellett a sporttudományi képzési területen tanulók, illetve a DEAC-osok is használják a csarnokot, így terhelve van alaposan, de bízunk benne, legalább nyolc-tíz évig kitart a frissen lerakott padlózat. Az új burkolat mellett ki is lett festve a csarnok, valamint a világítást is teljes körűen felújítottuk. Mindez a 2024-es Európai Egyetemi Játékok szempontjából is lényeges, ugyanis a Kecskeméti János Tornacsarnok lesz az egyik kiemelt edzőközpont. A rekonstrukció saját forrásból valósult meg, és 40 millió forintba került – számolt be a DESKI igazgatója.

Saját tornacsarnokot kaphat a Balásházy

Az átadón Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja is részt vett. Felelevenítette, hogy a csarnokot 1989-ben avatták fel, amikor ő még hallgatóként járt az Agrárra.

Bács Zoltán és Balogh László a sporrcsarnok átadásán

Forrás: unideb.hu

- Borzasztóan örültünk, mikor 35 évvel ezelőtt birtokba vehettük a létesítményt, de ahogy minden, úgy az idők során ez is használódott, főként a padló, így időszerű volt a cseréje. Ha van lehetőségünk, folyamatosan fejlesztünk, akár pályázati pénzből, akár saját forrásból, mert azt tapasztaljuk, igény van minden egyes sportfelületre. Azonban a fejlesztésekhez tervekre van szükség, mert akinek nincs terve, se pályázata nincs, se egyéb fejlesztése. Nekünk bőven van tervünk az egész egyetem sok szegmensére vonatkozóan, így a sportra is. A Böszörményi úti campuson is várhatóak további újítások, jelen pillanatban várjuk a DEAC által, TAO-pályázatból beruházott új füves pályának az átadását.

Érdemes kiemelni, hogy a tervek szerint belátható időn belül megvalósulhat, amit már 15 éve tervezünk, vagyis hogy a Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma is megkapja a rég várt tornacsarnokát

– ismertette Bács Zoltán.

A két vezető le is tesztelte az új pályát: Balogh László legurított, Bács Zoltán pedig a kapuba bombázott, majd örömmel konstatálták, a főpróba jól sikerült, folytatódhat a játék és remélhetőleg a győzelmek is jönnek majd.