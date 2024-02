A női futsal az elmúlt években valódi debreceni kuriózummá vált, ugyanis a DEAC kisajátította magának a dobogó legfelsőbb fokát, és sorozatban háromszor is magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes lett. 2015-től kezdve a csapat tagja volt mindvégig Pócsik Lívia is, aki egyébként mellette a Debreceni Egyetem sportszervező alapszakán, majd sportközgazdász mesterszakán tanult, mellette még pénzügyi ügyintéző végzettséggel is rendelkezik, illetve a honvédségnél is tevékenykedik. A 25 esztendős játékos januárban úgy döntött, hogy szünetelteti sportkarrierjét, és a civil életére szeretne összpontosítani; ennek miértjéről a Haon sport témájú podcastjében, a H szektor 76. részében beszélt.

A beszélgetés során felidéztük Livi legmeghatározóbb sportpillanatait, a játékos elárulta, hogy pályafutása során miért a 7-es mezszámot viselte, és abba is beavatta a hallgatókat, mit tervez a közeli jövőben.

Pócsik Lívia azzal kezdte, hogy gyerekként álmodni sem mert arról, hogy ilyen sikereket érhet el, amiért örökké hálás lesz a DEAC-nak. Bár még nem tett le róla teljesen, hogy véglegesen szögre akassza a cipőt, de most a tervek szerint a sportot háttérbe szorítja, és a saját, civil életére koncentrál. – Nem szeretném teljesen elengedni a mozgást, már figyelem a lehetőségeket. Még nem is tudom teljes mértékben, hogy mit hoz a jövő – amit a beszélgetés során bővebben kifejtett.

Pócsik Líviát idén már nem láthatjuk a DESOK-ban játszani

Forás: Napló-archív

A kezdetekről

Pócsik Lívia 2009-ben egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis faluból, Tiszaszentmártonból tette át székhelyét Debrecenbe. – Ahol felnőttem, ott nem volt túl sok sportolási lehetőség, a testnevelő tanár általában fociztatott bennünket, amit aztán annyira megszerettem. Mikor a családommal a cívisvárosba költöztünk, a Bethlen Gábor Szakközépiskolában tanultam, és az akkor bevezetett, mindennapi, kötelező tesiórán is sokat futballoztam. A sportág a szívemhez még közelebb került, mikor az iskolám U15-ös csapatával a kispályás megyei bajnokságban szerepeltünk. Bár akkor a középmezőnyben végeztünk, egy év múlva megnyertük az U17-es pontvadászatot, az U21-esek között pedig bronzérmet szereztünk.

Kósa Viki, a DEAC felnőtt futsalcsapatának egykori meghatározó kapusa három társammal együtt felkeresett, és invitált bennünket edzésre, és így kezdődött az egész történetem a klubbal…

– mesélte.

Pócsik Líviát leginkább az fogta meg először a sportágban, hogy a teremben teljesen más szabályokkal játszhatnak, ráadásul nem kell széllel, esővel, vagy bármilyen más időjárási körülménnyel megküzdeni. – Az új környezet rögtön magával ragadott, de amellett, hogy már futsaloztam, még körülbelül egy szezonon át a Nyíregyháza nagypályás, NB II.-es csapatában is játszottam. Jöttem-mentem ide-oda, suli mellett nem colt könnyű, volt kihívás bőven, de nem bántam meg akkori döntésemet – fogalmazott.

A sikerekről

Livi kiemelte, hogy valamennyi bajnoki és kupasiker közel áll a szívéhez, de ha a 2022-es, Budaörs elleni döntő mérkőzésre gondol, még különlegesebb érzés járja körül.

– Nekem ez a meccs azért maradt meg az emlékezetemben, mert aznap a honvédségnél kiképzésen voltam, és az akkori szakaszparancsnokomtól elkérezkedtem a finálé miatt. Aznap fél ötkor keltem, végrehajtottam a kiképzésen kért feladatokat, majd átöltöztem a meccsre, és autóval siettem a helyszínre. Azon a találkozón még gólt is szereztem, és olyan gát szabadult fel bennem, hogy azt nehéz szavakba önteni – mondta.

Pócsik Lívia a Tolna ellen is jól játszott a Magyar Kupában

Forrás: Napló-archív

Szó esett arról is, hogy Magyarországon a legprofibb körülmények között készülő női futsalcsapatok is amatőrnek számítanak, így gyakorlatilag a sport mellett mindenki dolgozik. Livi nagyon sajnálja, hogy általában sokan lenézik a női futsalt, pedig hatalmas energiákat mozgósítanak a sikerekért. A podcastban azt is elmondta, hogy szerinte lennének jó megoldások a sportág népszerűsítésére, és bízik benne, idővel hazánkban is előrelépést láthatunk.

A szoros meccsek híve

Pócsik Lívia leginkább az izgalmas, szorosabb meccseket kedvelte, az utóbbi időben éppen ezért a TF együttese és a Tolna-Mözs elleni találkozókat várta leginkább. – Még a papíron gyengébb csapatokat sem néztük le, hiszen bármilyen hihetetlen, nekünk is voltak rosszabb szériáink. A labda kerek, a meccsen bárki nyerhet alapon álltunk fel mindig.

Beletettünk mindent az edzéseken, a találkozók előtt pontosan érkeztünk, és mindig reméltük, hogy érvényesíteni tudjuk akaratunkat. A csapatból Nagy Anikóval, Fülöp Diával és Horváth Vikivel voltam talán leginkább összhangban, de egyébként a többiekkel is tudtuk egymás gondolatait. Mindig a fejlődés iránti vágy vitt minket előre, erre pedig a nehezebb meccseken volt több lehetőségünk

– emelte ki.

Pócsik Lívia a Budstar ellen is pályára lépett

Forrás: Napló-archív

Örül neki, hogy a DEAC csapatával Olaszországban és Portugáliában is pályára léphetett egy tornán, valamint tavaly év végén az ukrán Budstar ellen is játszhatott.

– A magyar bajnoksághoz képest ezeken a nemzetközi összecsapásokon sokkal másabb a dinamika, az intenzitás. Portugáliában egy jó erőkből álló mezőnyben a második helyet szereztük meg, ráadásul az akkori kapusunkat, Torma Lillát megválasztották a legjobb hálóőrnek, Horváth Viki lett a gólkirály, a csapat pedig fair play díjat kapott.

Teljesen más volt a színvonal, nagyon hasznos tapasztalatokkal tértünk haza. Az ott megszerzett tudást aztán edzőnkkel, Quirikó Viviennel az edzéseken is alkalmaztuk.

Olaszország egy kicsit másabb volt ebből a szempontból. Ott több csapat jelent meg, eljött a spanyol, a portugál, az olasz, a holland, a lengyel bajnok, és mi voltunk a hatodik gárda. Sajnos nem tudtunk a dobogóra felállni, a negyedikek lettünk, de nagyon jó volt megtapasztalni, mennyi különbség van a csapatok között – fűzte hozzá.

Forrás: haon.hu

A mezszám bűvöletében

Pócsik Lívia a DEAC-ban valamennyiszer a 7-es számú mezt viselte, amelynek miértjére is fény derült. – Ezt most leszögezem, hogy nem Cristiano Ronaldo miatt játszottam hetesben. Már az U15-ös korosztályban is ezt a számot viseltem, és mikor csatlakoztam a felnőttekhez, szerencsére nem hordta senki, így én lettem az új tulajdonosa. Egyébként az egyik kedvenc labdarúgóm David Villa volt, így miatta is állt közel hozzám a 7-es szám – osztotta meg.

A fekete-fehérekkel mindent megnyerő futsalos sérülés miatt egyszer dőlt ki hosszabb időre a sorból, 2016-ban műteni kellett, de csak fél évet kellett kihagynia. – Utána hál’ istennek elkerültek a komolyabb sérülések – amit közben le is kopogott a stúdiónk asztalán –, és csak kisebb sérülésekkel bajlódtam. Most, hogy egy ideig biztosan szögre akasztom a cipőm, vegyes érzések kavarognak bennem.

Ebben az évben már nem jártam edzésekre, de talán még fel se fogtam, milyen lesz a futsal nélkül. Kicsit igyekszem magamra koncentrálni, és az élet más területein is kibontakozni. Ahhoz, hogy a civil életben előrébb lépjek, most úgy érzem, erre van szükségem. Nagyon jólesik, hogy többen is támogatnak, és megértik döntésemet

– emelte ki.

Pócsik Lívia a „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója” díjátadó ünnepségén

Forrás: Napló-archív

Nagyszerű társaság

A sportoló úgy gondolja, hogy a pályán és azon kívül is hasonló a személyisége.

Nagyon extrovertált, laza felfogású lánynak gondolom magamat. Az edzéseken felszabadultabb voltam, azonban a meccseken már nem viccelődtem, ott már mindenki a győzelemre fókuszált. A tréningek nagyon fognak hiányozni, rengeteget nevettünk, de a pályán kívül is sok-sok élményem van a többiekkel, ez tényleg egy remek társaság.

Nálunk sose voltak klikkesedések, a szülinapokat mindig együtt ünnepeltük. Amellett, hogy sokat szakmáztunk, másról is közvetlenül beszélgettünk. Nagyon bízom benne, hogy a kapcsolatom megmarad a többiekkel – üzent a társaknak a futsalos.

A búcsúzkodás ideje

Livi az elmondása szerint az utóbbi időben a tanulással és a munkával egyre nehezebben tudta összeegyeztetni a futsalt, de úgy gondolja, a DEAC támogatta mindenben.

– Szerencsés helyzetben voltam, hiszen az egyetemtől ösztöndíjat, elismeréseket is kaptam, továbbá egyéni tanrenddel segítettek. Ahogyan a futsalban, úgy a tanulásban is mindig a maximumra törekedtem. Néha becsúszott egy-két hiba, de így is jó eredménnyel zártam az egyetemet. Napról napra a Debreceni Egyetemen tanultam, a Magyar Honvédségnél dolgoztam és a DEAC-nál sportoltam, de most úgy érzem, kell egy kis szusszanás. A sport területén szeretnék a jövőben is mozogni, azonban az edzősködés nem áll közel hozzám, inkább a szervezés-irányítás fogott meg. Amit eddig elértem, az elsősorban magamnak köszönhető, mert kitartottam, és a céljaim után hajtottam. Köszönöm a csapattársaimnak, a barátaimnak és a családomnak, hogy végigkísértek és támogattak eddigi utamon.

Most új fejezet kezdődik az életemben, más impulzusra vágyom, valószínűleg Ausztriába megyek, ugyanis szeretném kipróbálni magam egy másik országban. Amit Debrecentől kaptam persze sosem feledem, szurkolok a csajoknak, hogy idén ismét megnyerjék az NB I.-et és a Magyar Kupát

– zárta Pócsik Lívia.