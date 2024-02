Ellentétes előjelekkel várhatták a felek az összecsapást, hiszen a Debreceni Egyetem Kaposváron szenvedett vereséget szoros végjáték után, míg az ASE tíz pontos győzelmet aratott odahaza a Sopron ellen – olvasható a debreceni csapat tudósításában. A DEAC rossz szokásához híven ezúttal is beragadt a feldobás utáni percekben, az első hat pontot a vendégek jegyezték, ráadásul Clarance és Nicholsobn senkitől sem zavartatva zsákolt a gyűrűbe. Williamson triplájával a hazaiak is megkezdték a pontgyártást, majd Edwin és Drenovac is csatlakozott hozzá, ám a védelmi hibákat kihasználva a negyed derekán ismét megléptek a paksiak (7-14). A folytatásban sem zárt jól a hajdúságiak védelme, így a negyed utolsó percére kétszámjegyűre nőtt a különbség. A hajrá azonban egyértelműen a fehér-feketéké volt, előbb Drenovac, majd Tadics talált be kintről, de tíz perc játék után így is 28-23-as vendég vezetést mutatott az eredményjelző.

Komoly hátrányba kerültek

Kucsora nyolcméteres hármasával folytatódott a meccs a rövidszünet után, Nicholson ziccerével pedig ismét tíz volt közte. Mócsán és Tadics vezetésével közelített a DEAC, majd hatalmas dobópárbaj vette kezdetét, melyből egyik fél sem tudott igazán profitálni, így állandósult a különbség. A negyed felénél Wooten Jr két zsákolása után Mandics unta meg hamarabb a látottakat, időkérése alatt pedig heves gesztusokkal igyekezte jobb védekezésre bírni övéit (36-44). Ez sem hozta meg a kívánt áttörést, az ASE könyörtelenül kihasználta a puha debreceni védelem megingásait, folyamatosan növelve előnyüket két perccel a félidő előtt Nicholson hármasával átlépték az ötven dobott pontot.

Itt még nem volt vége, a héten szerződtetett Knowles faulttal együtt szerzett kosara után Ihring az utolsó másodpercben küldött a helyére egy triplát, így Mócsán Bálinték komoly hátrányba kerültek a nagyszünetre (40-59).

Mócsán vezérletével zárkóztak

Ott folytatta a Paks a játékot, ahol az első félidőt abbahagyta, Clarence hárompontosával nagyjából tíz másodpercre volt szükségük, hogy húsz fölé hízzon a differencia. Nem adta fel a DEAC, Mócsán triplájával megkezdték a felzárkózást, Buljevic és Williamson rendre eredményes volt a festékből, a csapatkapitány negyedik pontos kinti dobásával pedig újra éledeztek a debreceni remények (55-66). Krasovec időkérése után is lendületben maradt a hajdúságiak válogatott bedobója, újabb hármasával sikerült tízen belülre kerülni. A játékrész utolsó harmada is a cívisvárosiaké volt, az extázisban játszó Mócsán büntetői és Buljevic ziccere után már csak hat volt közte (67-73).

Micsoda hajrát produkáltak!

Drenovac és Buljevic kosarai indították a záró felvonást, Tadics büntetői után pedig valósággal felrobbant az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, hiszen 22 pontos hátrányból egyenlített a DEAC. Mócsán egypontosai után már a Mandics-csapat járt előrébb, majd hosszú idő után jött Clarance, aki egy 13-0-s hajdúsági rohanást tört meg (75-75). Drenovac sorozatban hat pontot szerzett, de nem esett össze az ASE, Clarence egy tempóval és egy zsákolással újra szorossá tette a végjátékot (81-79). Tadics büntetői után Ihring dolgozta le hátrányukat egyre, ám Mócsán szinte azonnal válaszolt egy hárompontossal, Buljevics hatalmas zsákolása után pedig nagyon közel került a győzelemhez a DEAC (87-82).

Az utolsó percbe érve Clarence dobott hárompontost, ám egy elpuskázott támadást követően óriásit harcolva végül kivédekezte a mindent eldöntő támadást a Debrecen, így 22 pontos hátrányból fordítva végül óriási győzelmet aratott.