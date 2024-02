Pihentetni is kell

Orosz Krisztofer úgy érzi, hogy jól alakult a Loki tavaszi szezonkezdete. Szerinte nagy fegyvertény, hogy a debreceniek egy brusztolós meccsen diadalmaskodni tudtak Újpesten, ahol több mint tíz év után nyertek, de a Diósgyőr elleni pontmentést is felelevenítette. Azonban hozzátette, hogy a Ferencváros is jó formában van, a csapat csatára, Varga Barnabás pedig az előző, MTK elleni bajnokin négy gólt lőtt.

A támadó a magyar válogatottnak is nagy erőssége lehet majd az Európa-bajnokságon, azonban annak nem örülnék, ha a DVSC ellen ismét jó napot fogna ki

– fogalmazott.

Tóth Huba arra hívta fel a figyelmet, hogy a csapat vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a nyilatkozataiban általában mindig azt hangsúlyozza, miszerint lépésről lépésre haladva, mindig csak a következő találkozóra koncentrálnak. Azonban az Újpest elleni, szerdai összecsapás előtt a mester elmondta, azért nem jelölt több alapembert sem a kezdőcsapatba, mivel az FTC meccsen többet számít rájuk.

Ahhoz, hogy a Ferencváros ellen mindenki bírja erővel, rotálni kell. Szerintem kimondottan jól sült el, mikor Dzsudzsák Balázs csereként pályára lépett, hiszen utána a Loki támadójátéka feljavult, és aztán a gólok is jöttek. Arra számítok, hogy a DVSC 10-ese a Fradi ellen már kezdő lesz, mert ezúttal is bizonyította klasszisát

– mondta Tóth Huba.

Gólok a drukkerekért

A két újságíró arra is visszaemlékezett, hogy a DVSC a fővárosi zöld-fehérek ellen legutóbb 2021-ben nyert Bévárdi és Tichler góljával. – Ha a legerősebbnek tartott ellenfelet most legyőznék a debreceniek, a labdarúgóknak tényleg nagy erőt adhatna a nem éppen könnyű folytatásra. Természetesen a Fradi-játékosok is oda fogják magukat tenni, főleg úgy, hogy a Paks mögött csak a második helyen állnak. Azonban a hajdúságiak is nagyon rendben fejben, és mindenki ki szeretné szolgálni a szurkolókat. Ha van olyan csapat, amely megállíthatja az FTC-t, a Loki pont ilyen – hívta fel a figyelmet Orosz Krisztofer.

A podcastben még arról is szó esett, hogy az Újpest ellen súlyos sérülést szenvedett Kusnyir Erik kidőlése mennyire érvágás az együttesnek, a játékvezetők Thor Úlfarsson első DVSC-gólját miért érvénytelenítették, valamint Megyeri Balázs kapus és az előtte lévő védők hogyan hatástalaníthatják a címvédő együttes támadásait.

Erősödik a Loki, gyengül a Győr

A beszélgetés második részében a kézilabda Bajnokok Ligájáról volt szó. Tóth Huba úgy véli, a DVSC jelenleg azért van jó formában, mert a játékosok nem egyénieskednek, hanem egy igazi csapatként működnek. Szerinte ezúttal a Győr ellen a hőn áhított bravúrra is képesek, mivel a Rába-partiak az idei szezonban már többször is gyengélkedtek.

Egy parázs, végletekig kiélezett csatára számítok, különösen pikánsnak számít, hogy a két magyar gárda a legrangosabb nemzetközi kupában, a Bajnokok Ligájában találkozik egymással

– mondta a H szektor stábjának legújabb tagja.