A Debreceni VSC a szombati 2–2-re végződő DVTK elleni keleti rangadót követően sem pihenhet sokat, hiszen kedden ismét pályára lépnek Dzsudzsák Balázsék. A Vasutas következő ellenfele a szebb napokat is látott Újpest lesz. A 17 óra 45 perctől kezdődő összecsapás előtt tehát két napja is alig volt a hajdúságiaknak a regenerációra, de vélhetően ezzel is számoltak a felkészülés során.

A DVTK ellen a kezdőcsapatban helyet kapó saját nevelésű csatár, Bárány Donát a Haonnak elmondta, nagy fegyvertény, hogy két gólos hátrányból is fel tudtak állni, de hozzátette: mindenféleképpen nyerni szerettek volna. A csatár elmondása szerint a fővárosi lilák ellen nem férhet bele a megingás, a győzelemért szállnak harcba a Szusza Ferenc Stadionban. – Az jó dolog, hogy sikerült pontot szerezni a DVTK ellen, de nyernünk kellett volna. Nyerni megyünk Újpestre. Tudjuk, ha ott szeretnénk maradni az élbolyban, nem engedhetünk meg magunknak több botlást.

Tudjuk, milyen dolgok történnek a liláknál, de nem szoktam ezekkel foglalkozni. Sokak szerint könnyebb egy ilyen meccs, de általában pont nehezebb.

Az ellenfelünk az életéért fog küzdeni, biztosan ők is mindent meg fognak tenni, hogy otthon tartsák a három pontot – kezdte a támadó.

Más a hangulata

Az utóbbi évekre már nem annyira igaz, hogy az Újpesthez nem győzni jártak a debreceniek. Ez az állítás mindig félelemmel töltötte el a piros-fehérek szurkolóit, ha liláknál kellett vizitálni. Arra is sokan emlékezhetnek, hogy kis túlzással az egykori budapesti kedvenc, Kovács Zoltán akkor is gólt szerzett, ha épp nem is játszott. A DVSC az elmúlt esztendőkben már sikeresebb időszakot tudhat maga mögött a violák ellen, de Bárány Donát is megemlítette: valahogyan mindig más hangulata van a Szusza Ferenc Stadionnak, de nekik csak saját játékukkal kell foglalkozniuk. – Érdekes, hiszen valóban más hangulata van a Szuszának. Ugyanezt talán a Groupama Arénáról tudnám mondani.

Ez persze nem befolyásol semmit, a siker reményében lépünk pályára. Arról nem is beszélve, hogy az őszi meccsen ők nyertek a mi pályánkon.

Hajt minket a revansvágy, ezt be is szeretnénk bizonyítani a 90 perc alatt – mondta a Dodó becenévre hallgató játékos, aki kiemelte: nem volt sok idejük a regenerációra, de erre készültek a felkészülési időszakban. A Vasutas támadója kiemelte, csak a győzelem lebeg a szemük előtt, szeretnék kiszolgálni az őket elkísérő cívisvárosi szurkolókat.

Az Újpest–DVSC találkozó kedden 17 óra 45 perctől kezdődik a budapesti Szusza Ferenc Stadionban. Azok, akik nem tudják élőben megtekinteni a mérkőzést, az M4 Sporton láthatják a rangadót.

