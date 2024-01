Az utóbbi időben a sikerektől volt hangos Senánszky Petra, akiről nem túlzás azt állítani, hogy világ egyik legjobb uszonyosúszója. A „királynő”, hiszen úszóberkekben így is hívják a debreceni sportolót, azonban most mégsem újabb aranyérmét ünnepli.

A hajdúsági klasszis nagy naphoz érkezett, akár úgy is mondhatnánk, új klubba igazolt, hiszen ma ünnepli 30. születésnapját. A közelmúltban egyébként már nem sellőlányként versenyzett Sena, ahogy a legnagyobb sportolók, ő is folyamatosan feszegeti határait, s a klasszikus versenyszámokban szeretne indulni az olimpián. Legutóbb arról szólt a sajtó, hogy még nem biztos az ötkarikás részvétele. Ahogyan arról a HAON is beszámolt, Sós Csaba szövetségi kapitány megnevezte azokat az úszókat, akik rajtőre állnak 2024. február 2. és 18. között Dohában rendezett olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokságon. A magyar csapatnak tagja a DSI Debrecen klasszisa, Senánszky Petra is.

Remek helyen készülhet az évre

Ennek köszönhetően saját kezében van a sorsa a cívisvárosi sportolónak, aki egyébként decemberben részese volt egy hatalmas eredménynek: a Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Ugrai Panna összeállítású magyar csapat országos csúccsal az ötödik helyen végzett a 4x50 méteres vegyes gyorsváltók szombati döntőjében a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon, Otopeniben. A finálét követően Senánszky elmondta, soha rosszabb eredményt, s örül, hogy ő is egyre gyorsabban úszik.