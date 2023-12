Legutóbb Kazanyban Szabó Szebasztián három számban is aranyérmes lett, 50 pillangón még a világrekordot is beállította, amivel elvitte az egész Eb abszolút értékben legjobb időeredményét elérő férfiversenyzőjének járó 20 ezer eurós bónuszt is. Rajta kívül még Milák Kristóf szállított egy ezüstöt 200 pillangón 2021-ben, Kós Hubert pedig egy bronzot 400 vegyesen az utolsó, még a Covid árnyékában rendezett európai úszóversenyen – ők most más és más okból hiányoznak a csapatból.

Igaz, a Kóshoz hasonlóan a múlt heti US Openen tempózó Németh Nándor, Márton Richárd és Kovács Benedek a második nap csatlakozik az együtteshez – ha minden jól megy a repülőjáratokkal –, ők pedig akár éremre is esélyesek lehetnek fő számaikban, már ha sikerül akklimatizálódniuk ennyi idő alatt.

Rekorder

Molnár Dóra és Pádár Nikolett, illetve több 2022-es kor- és csapattárs egyaránt rajtra kész, akárcsak Jakabos Zsuzsanna, aki nem csupán a magyar válogatott, de az egész női mezőny korelnöke; 2005-ben, Triesztben szerepelt először rövidpályás Eb-n, és továbbra is bőven van esélye egy éremre, leginkább 400 vegyesen. Jakabos ugyanakkor már nem halmozza a számokat, mint a régi szép időkben – megteszi ezt helyette Komoróczy Lora és Ugrai Panna, ők 5-5 egyéni rajtot vállaltak, akárcsak a fiúknál Jászó Ádám; Holló Balázs és Márton Richárd, továbbá Késely Ajna és Szabó-Feltóthy Eszter pedig 4-4 számmal tervez.

A hatnapos eseményen az előfutamok magyar idő szerint 8.30-kor, a döntők 17 órakor kezdődnek, és az M4 Sport (illetve az m4sport.hu) minden mozzanatot élőben közvetít.