A DVSC-FTC párharc presztízspárharc és rangadó is az utánpótlás bajnokságokban. Mindenki ezeket a meccseket várja leginkább, így volt ez az U19-esek mérkőzésével is.

– Gyors tempóban kezdődött az összecsapás, de sokat is hibáztak a csapatok, eleinte a kapusok remekeltek, a mieink oldalán Lakatos Réka. A 6. percben Eszenyi Gréta góljával 4-3-ra vezettünk, egyre többször fejezték be góllal támadásaikat a felek, fej-fej mellett haladva. Egészen elképesztő volt, hogy egyik csapat sem tudott legalább két góllal vezetni, tényleg szoros volt az eredmény. Egyik oldalon sem remekeltek a védelmek, így potyogtak a gólok, annak ellenére, hogy a kapusok többször is bravúrt mutattak be. A 27. percben

Véniger Kata szélről szerzett találatával vezettünk kettővel először a mérkőzésen, és csak egy utolsó másodperces gólon múlt, hogy nem kettővel, hanem csak egyel vezetünk 30 percnyi játék után. Csamangó Lili szerezte a második játékrész első gólját, majd a sérülésből nemrég visszatért Nagy Nóra is eredményes volt, Ratalics Luca ügyes megoldása után ismét két góllal vezettünk. Ekkor mintha elvágtak volna valamit. Eddig sem volt éppen zökkenőmentes csapatunk játéka, ám a 40. perctől egyre nagyobb gödörbe kerültünk. Képtelenek voltunk a ferencvárosi kapuba találni, ellenben a vendégek támadójátéka ellen teljes mértékben hatástalan volt a védekezésünk. Öt gólt szerzett, így háromgólos előnyre tett szert a Fradi, és ugyan Eszenyi Gréta betalált a balszélről, ezt további debreceni gólok nem követték jó ideig.

Az sokatmondó adat, hogy a 39. perc közepétől az 54. perc derekáig lévő 15 percben két gólt szereztünk… Ilyen periódus pedig nem is maradhat büntetlenül, kétgólos előnyről sikerült hétgólos hátrányt „varázsolni”. A hajrában Véniger Kata mutatott be szép megoldásokat, nem egészen öt perc alatt szerzett öt gólt, ám ez már sajnos későn jött, négy góllal győzött az ellenfél – írták a klub tudósításában.