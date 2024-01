A Szolnok elleni fájó hazai vereséget egy idegenbeli bravúrral javította ki a DEAC kosárlabdacsapata, 11 pontos győzelmének köszönhetően először sikerült nyernie a Körmend otthonában. Andjelko Mandics együttese mind a négy negyedet megnyerve végig kézben tartotta a mérkőzést, s a végjátékban is higgadt maradt, így végül magabiztos sikert aratott.

A három mérkőzés óta nyeretlen Körmend otthonában vendégszerepelt a Debreceni Egyetem szombat este. Andjelko Mandics együttese azzal a céllal utazott a vasiakhoz, hogy megszerezze a klub történetének első idegenbeli sikerét a piros-feketék otthonában. Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mely rengeteg hibával párosult mindkét oldalon. A kihagyott dobásokat és az eladott labdákat a DEAC tudta jobban kihasználni; gyors támadásokat vezetve a negyed derekára minimális előnyre tettek szert Mócsán Bálinték. Hamarosan azonban Djogo egyenlíteni tudott egy kettő plusz egyes akcióval, ám Drenovac és Tadics szinte azonnal válaszolt egy-egy hárompontossal, Willamson közelije után pedig Kocsis Tamás volt kénytelen kikérni első taktikai szünetét (10–16). Rendezni is tudta sorait a házigazda, egy 7–0-s periódussal fordítottak Ferencz Csabáék, viszont a játékrész utolsó megmozdulása Drenovac nevéhez fűződött; a szerb kiscsatár középtávolijával végül egy pontos debreceni vezetéssel zárult az első tíz perc. (17–18)

Jól sikerült időkérés

A második etap is sok ki nem kényszerített hibával indult, ez pedig mindkét oldalon egyre feszültebb játékot eredményezett. Drenovac újabb kosaraival és a publikumtól hideget-meleget kapó Mócsán büntetőivel újra ellépett hat ponttal a DEAC, de Morgan távolijával és Tolbert ziccerével a negyed derekára ismét egyre zárkóztak a vendéglátók. Andjelko Mandics időkérése remekül sült el, a hajdúságiak egy rövid fejmosást követően nagyon összekapták magukat támadásban, így a nagyszünethez közeledve Edwin duplájával kialakult az addigi legnagyobb differencia (27–36). A félidő utolsó perceiben ugyan mindent megtett a felzárkózás érdekében a Körmend, ám a cívisvárosiak az önzetlen csapatjátékuknak köszönhetően így is hat pontos előnnyel mehettek az öltözőbe. (34–40)

A térfélcserét követően Mócsán talált be kintről, majd Buljevic válaszolt Sylla kosarára, sőt Edwin és a horvát center büntetőivel kétszámjegyűre hízott a differencia (37–49). Ferenc Csaba ébresztő jellegű távolijától ismét lendületbe jöttek a vasiak, egy 10–2-es rohanással szempillantás alatt négyre zárkóztak. A mieink szakmai stábja ezúttal is a megfelelő pillanatban nyúlt bele a mérkőzésbe, az egyperces szünet után Drenovac és Tadics is elsüllyesztett egy hárompontost visszaállítva ezzel a tíz pontos fórt (47–57). Drenovac újabb trojkáját ugyan érvénytelenítették a játékvezetők, de a DEAC a folytatásban is türelmesen kosárlabdázott, főként Buljevic hatékony palánk alatti tevékenykedésének eredményeként pedig 62-54-es vezetéssel várhatta a záró felvonást.

Az utolsó negyed kezdetén egy darabig Mócsán tripláival tartotta előnyét a Mandics-legénység, azonban a fanatikus közönségükől hajtott körmendiek fokozatosan faragni kezdték hátrányukat. Négy és fél perccel a vége előtt Djogo visszatett lepattanójával és Tolbert büntetőivel egylabdányira zárkózott az MTE, ám szerencsére az addig haloványabb Williamson a legjobbkor lépett elő; az amerikai magasember egy közeli befejezés után egy hatalmas zsákolással rázta fel övéit. Hogy ne kelljen izgulni a hajrában, arról Edwin és Drenovac gondoskodott, előbbi egy szerzett labda után robogott végig a pályán, míg utóbbi két büntető után a negyedik hármasát is a helyére küldte, így két perccel a lefújás előtt gyakorlatilag el is dőlt a találkozó (66-79). A Debreceni Egyetem ezzel története során először nyert Körmenden, s bizakodva várhatja szerdai Szolnok elleni idegenbeli kupa negyeddöntőt – tudósított a klub honlapja.