Megnyerte harmadik törökországi edzőmérkőzését a DVSC, amely a dél-afrikai TS Galaxy együttesét múlta felül 3–2-re szombaton. A lefújást követően a csereként lehetőséget kapó Bódi Ádám nyilatkozott a Loki TV-nek.

– Az első félidőben azt láttam kívülről, hogy elég sokat futott az ellenfél – elevenítette fel. – Komoly terhelésen vagyunk túl, ezt éreztük is, és az ellenfél is elég nagy sebességgel játszott. Ennek ellenére úgy gondolom, még ha nem is az eredmény a legfontosabb, de a csapat önbizalmának fontos, hogy ilyenkor is nyerjen, és azoknak a játékosoknak is jól jön, akik gólt rúgnak.

Most kaptuk a csúcsterhelést, így szerintem nagyszerű teljesítmény volt a csapattól a győzelem.

Bízom benne, hogy a következő meccseket is meg tudjuk nyerni az edzőtáborban – fogalmazott a játékos, aki kitért a körülményekre is. Mint elmondta, a tavalyi is jó volt, de ahhoz képest a mostani egy újabb szintlépésnek számít. – Személy szerint jobban szeretem a tíznapos edzőtáborokat, de a szakmai stáb a hosszabbat látja megfelelőnek. Ha azt nézzük, hogy otthon milyen idő van akkor jobb is, és a műfű, vagy a természetes fű között is elég nagy a különbség, utóbbi nem veszi annyira igénybe az ízületeket.

Munka szempontjából jobb, család szempontjából nyilván rosszabb, de az edzőtáborok fontosak.

Bódis szerint a tréningeken és az edzőmeccseken a legnagyobb cél, hogy minél jobb formába lendüljenek, és a végére kifrissüljenek, hiszen Debrecenben már nem lesz sok idejük arra, hogy a tétmeccsekig a megfelelő állapotba kerüljenek. – Szeretnék minél többet játszani a tavasszal, és minél jobb statisztikával befejezni a szezont, a csapattal pedig minél jobb helyen zárni. Ha a tavalyihoz képest ráteszünk még egy lapáttal, meg tudjuk ismételni a harmadik helyet – zárta mondandóját Bódi Ádám.