Kedd óta püfölik egymást becsülettel a 68. Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny résztvevői az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. A pénteki, utolsó előtti napon rendezték az elődöntőket, a délutáni programban pedig a női finálékat, ahol kilenc párban is érdekelt volt magyar versenyző, de közülük csak Nagy Biankának és Nakota Veronikának sikerült nyernie közülük. Előzetesen a legnagyobb esélye a győzelemre talán a többszörös bajnok Szűcs Szabinának volt, de megosztott pontozással ő is kikapott. A mérkőzés után így értékelt a Haonnak:

Örülök, hogy sérülésből visszatérve erős ellenfelekkel bokszolhattam a Bocskain.

A lengyel lánnyal az U22-es Európa-bajnokságon is összecsaptam, sajnos nem sikerült visszavágni az akkori vereségért – nyilatkozta Szűcs, aki a verseny után pár nappal már edzőtáborba vonul, hogy folytassa a felkészülést az olimpiai részvétel kiharcolására.

Jó meccset bokszolt

Debreceni ökölvívóért is szoríthattunk, hiszen Komjáthi Nóra (DVSC Boxing, 81kg) az utolsó előtti párban lépett szorítóba az ukrán Iryna Lustak ellen. Aktívan kezdett a nézők által támogatott Komjáthi, de aztán ellenfele is felvette a ritmust, így kiegyenlített első menetet láthattunk. A folytatásban a hajdúsági bokszoló több szép ütést is elhelyezett ellenfele fején. Az etap felétől léthatóan mindketten fáradni kezdtek, védekezésben sem volt már annyit fent a kéz, mint kellett volna, de nagy ütést így sem szedett be egyik fél sem.

Az utolsó menet leginkább a dulakodásról szólt, és ebben végül az ukránt látták jobbnak a pontozók.

Az eredmény kihirdetése után a cívisvárosi sportoló ekképp értékelt a Haonnak: – Az első két menetet szerintem szűken nyertem, de a harmadikat azt tisztán elveszítettem.

Sérült bal kézzel léptem szorítóba, és ezt is figyelembe véve szerintem jó meccset bokszoltam.

Ez volt az első nemzetközi felnőtt versenyem, remélem nem is az utolsó. Gőzerővel készülünk tovább, és remélem az októberi U22-es Európa-bajnokságon vissza tudok vágni az ukrán lánynak – mondta el Komjáthi Nóra.

Szombaton a férfiak fináléival (kezdés 14 óra) zárul a torna. Szerencsére hazai versenyzőért is lehet majd izgulni, hiszen Bernáth Attila, a DVSC Boxing harcosa az 51 kg-os súlycsoport fináléjában lesz érdekelt.