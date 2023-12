Az országos sajtó az utóbbi időben több vármegyei bajnokságban történt balhéról is beszámolt. Bár az ősz folyamán a hajdú-bihari I. osztályban is előfordult egy-egy csetepaté, de nem szakadt félbe egyik mérkőzés sem, és a meccsek után többnyire az indulatok is lecsillapodtak. A fegyelmi bizottság a kiállított játékosokat és edzőket általában 1-2 soron következő bajnokiról tiltotta el, mindössze két súlyosabb eset történt – Bákonyi Norbert, a Monostorpályi játékosának közel két hónapot kellett kihagynia, míg a túlzott erőbevetéssel érkező, az ellenfél sípcsontját eltörő Preku Dániel (Hajdúsámson) az idény végéig nem játszhat.

Aki a vármegyei fociban jártas, az tudja, hogy a kiélezett mérkőzések nem éppen a legsportszerűbb körülmények között zajlanak, a játékvezetők zsebéből a lapok gyakran előkerülnek – jobb esetben a sárga, rosszabb esetben még a piros színű is.

A szomszédvári rangadók pedig egy fokkal talán még pikánsabbak, ugyanis presztízskérdés, hogy mely település csapata nyeri a derbit.

Tulajdonképpen, ha a sípmesterek foggal-körömmel ragaszkodnának a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség) által meghatározott, a labdarúgás minden szintjére vonatkozó szabályokat alkalmaznák, olykor egy-egy összecsapás a kiállítások miatti létszámhiány miatt véget érne.

A fair play szellemében pedig a „mennyei vármegyeiben” is tiszteletben kell tartani a szabályokat. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen résztvevő minden más személlyel szembeni sportszerű magatartás érdekében. Sőt, az előírás alapján a találkozó többi résztvevőjét is ösztönözni kell, hogy megfelelő magatartást tanúsítson az esemény alatt bármikor.

A Sárrétudvari és a Hajdúsámson nagy csatát vívott az ősszel

Forrás: Napló-archív

A legdurvább játéknapok

Ha a meccsek résztvevői nem tartanák szem előtt az előírtakat, bizonyára még több vita lenne. A Haon a Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja alapján azt elemezte, hogy a 2023/2024-es szezon őszi részében a Hajdú-Bihar vármegyei élvonalban a játékvezetők átlagosan mennyi sárga lappal figyelmeztettek, vagy büntettek piros kártyával. Fény derült arra is, hogy eddig mely hajdúsági csapat volt a legsportszerűbb, továbbá a lapok száma alapján vármegyénk első osztályú amatőr futballistái mennyire bánnak keményen egymással más bajnokságokhoz képest.

A labdarúgók augusztus elején újult erővel vetették bele magukat ismét a küzdelmekbe, és talán el is felejtették, hogy mi a megengedett – vagy nem lapozták át a nyári szabálymódosítást. A játékvezetők ugyanis az 1. fordulóban 33 sárga lapot mutattak fel úgy, hogy az egyik mérkőzést későbbre halasztották. A 2. játéknapon is pontosan ugyanennyi játékost kellett figyelmeztetni, a sípmesterek meccsenként átlagosan öt sárga lapot osztottak. Az izgalom folyamatosan fokozódott, a 13. fordulóban nem kímélték egymást a csapatok, hiszen 33 sárga lap mellett 7 játékos még a kiállítás sorsára is jutott. A szabálytalanságoknak mindig van valamilyen oka, de tény, hogy az együttesek november 4. és 5. napján túlfeszítették a húrt.

A hajdú-bihari I. osztályban ősszel 100 meccsen átlagosan közel négy (3,88) sárga lap került elő egy találkozón, összesen pedig 25 kiállítás volt.

A többi vármegyei nagypályás ligához viszonyítva ez a szám teljesen átlagos (a sárga lapok alapján a hajdú-bihari a 7. legszabályosabb), az országban például 5 régióban is általában meccsenként öt sárga lap villant. A statisztika szerint a borsodiak voltak leginkább unfairebbek, hiszen a 16 csapatos bajnokságban a sporik 58 piros lapot adtak.

A Monostorpályi (feketében) és a Bestrong (fehérben) sportszerű mérkőzést játszott egymással

Forrás: Napló-archív

A legszigorúbb játékvezetők

Az első 15 fordulóban a hajdúsági csapatoknak összesen 25 játékvezetővel fújta a sípot. A kiosztott lapok száma alapján Juhász Dánieltől kellett tartani leginkább, hiszen 6 meccsen átlagosan 5,5 sárgával figyelmeztetett, de három játékost is kiszórt.

A legtöbb mérkőzésen (7) Orosz János és Gálfi Flórián működött közre, előbbi statisztikája 33 (átlagosan 4,71) sárga és 2 piros kártya, míg utóbbié 26 (átlagosan 3,71) sárga és egy piros lap.

A vizsgált adatok alapján László János átlagosan nyolc, Kovács Ádám pedig hat sárgával illette a futballistákat, azonban ők csak egy mérkőzésen jutottak szóhoz. A legtöbb kiállítás Forgács Krisztián nevéhez kötődik, aki 6 találkozón 6 sportolót is hamarabb az öltözőbe kényszerített.

A legsportszerűtlenebb csapatok

Vármegyénkben mindössze három együttesből nem kapott senki sem piros lapot, a bajnokság legsportszerűbb csapata eddig a DEAC II. volt. A legtöbb piros kártyát (4) a hajdúböszörményi játékosok kapták, míg a legtöbb sárga lap (40) a Bestrongnak járt.

A múlt hétvégi TAVONT-selejtező után immáron minden amatőr játékos pihenhet, mivel a bajnokság márciusban folytatódik.

Hajdú-Bihar vármegyei I. osztály a sárga és piros lapok tekintetében: 1. forduló: 33 sárga lap 4.71 sárga lap/meccs 2 piros lap 2. forduló: 33 sárga lap 4.71 sárga lap/meccs 3 piros lap 3. forduló: 16 sárga lap 2.67 sárga lap/meccs 0 piros lap 4. forduló: 18 sárga lap 2.57 sárga lap/meccs 0 piros lap 5. forduló: 27 sárga lap 3.86 sárga lap/meccs 1 piros lap 6. forduló: 29 sárga lap 4.14 sárga lap/meccs 2 piros lap 7. forduló: 30 sárga lap 4.29 sárga lap/meccs 0 piros lap 8. forduló: 30 sárga lap 4.29 sárga lap/meccs 0 piros lap 9. forduló: 19 sárga lap 2.71 sárga lap/meccs 1 piros lap 10. forduló: 26 sárga lap 3.71 sárga lap/meccs 4 piros lap 11. forduló: 26 sárga lap 3.71 sárga lap/meccs 1 piros lap 12. forduló: 29 sárga lap 4.14 sárga lap/meccs 2 piros lap 13. forduló: 33 sárga lap 4.71 sárga lap/meccs 7 piros lap 14. forduló: 19 sárga lap 2.71 sárga lap/meccs 1 piros lap 15. forduló: 18 sárga lap 4.5 sárga lap/meccs 1 piros lap Összesen 386 sárga lap 3.88 sárga lap/meccs 25 piros lap Az összes vármegyei I. osztály statisztikája: Bács-Kiskun 15 csapat 4,72 sárga lap/meccs 24 piros lap Baranya vármegye 8 csapat 4,84 sárga lap/meccs 14 piros lap Békés vármegye 10 csapat 4,24 sárga lap/meccs 17 piros lap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 16 csapat 4,73 sárga lap/meccs 58 piros lap Budapest bajnoksága 16 csapat 3,57 sárga lap/meccs 24 piros lap Csongrád-Csanád vármegye 12 csapat 4,04 sárga lap/meccs 8 piros lap Fejér vármegye 15 csapat 3,31 sárga lap/meccs 21 piros lap Győr-Moson-Sopron vármegye 13 csapat 3,71 sárga lap/meccs 11 piros lap Hajdú-Bihar vármegye 14 csapat 3,88 sárga lap/meccs 25 piros lap Heves vármegye 13 csapat 4,4 sárga lap/meccs 21 piros lap Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 16 csapat 3,83 sárga lap/meccs 26 piros lap Komárom-Esztergom vármegye 13 csapat 4,66 sárga lap/meccs 38 piros lap Nógrád vármegye 13 csapat 4,6 sárga lap/meccs 20 piros lap Pest vármegye 16 csapat 4,24 sárga lap/meccs 25 piros lap Somogy vármegye 16 csapat 3,85 sárga lap/meccs 30 piros lap Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 16 csapat 4,23 sárga lap/meccs 27 piros lap Tolna vármegye 15 csapat 3,32 sárga lap/meccs 39 piros lap Vas vármegye 16 csapat 3,96 sárga lap/meccs 19 piros lap Veszprém vármegye 16 csapat 4,01 sárga lap/meccs 35 piros lap Zala vármegye 14 csapat 4,01 sárga lap/meccs 18 piros lap A Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályában a játékvezetők által kiosztott lapok: 7 mérkőzés: Orosz János 33 sárga lap, 2 piros lap, 4,71 sárga lap/meccs 7 mérkőzés: Gálfi Flórián 26 sárga lap, 1 piros lap, 3,71 sárga lap/meccs 6 mérkőzés: Takács István 22 sárga lap, 2 piros lap, 3,67 sárga lap/meccs 6 mérkőzés: Forgács Krisztián 23 sárga lap, 6 piros lap, 3,84 sárga lap/meccs 6 mérkőzés: Hajdú Imre 20 sárga lap, 0 piros lap, 3,34 sárga lap/meccs 6 mérkőzés: Muszka Zoltán 22 sárga lap, 2 piros lap, 3,67 sárga lap/meccs 6 mérkőzés: Kövér Tamás 19 sárga lap, 1 piros lap, 3,17 sárga lap/meccs 6 mérkőzés: Juhász Dániel 33 sárga lap, 3 piros lap, 5,5 sárga lap/meccs 5 mérkőzés: Csiszár Krisztián 23 sárga lap, 0 piros lap, 4,6 sárga lap/meccs 5 mérkőzés: Szűcs László 11 sárga lap, 0 piros lap, 2,2 sárga lap/meccs 5 mérkőzés: Dr. Bendik Tamás 11 sárga lap, 2 piros lap, 2,2 sárga lap/meccs 5 mérkőzés: Szabó Péter 27 sárga lap, 1 piros lap, 5,4 sárga lap/meccs 4 mérkőzés: Gulyás Sándor 14 sárga lap, 0 piros lap, 3,5 sárga lap/meccs 4 mérkőzés: Pósa Zsolt 15 sárga lap, 0 piros lap, 3,75 sárga lap/meccs 3 mérkőzés: Horváth János 13 sárga lap, 0 piros lap, 4,34 sárga lap/meccs 3 mérkőzés: Hetrovics Roland 13 sárga lap, 0 piros lap, 4,34 sárga lap/meccs 3 mérkőzés: Puskás Zoltán 15 sárga lap, 2 piros lap, 5 sárga lap/meccs 3 mérkőzés: Kriston Tamás 3 sárga lap, 0 piros lap, 1 sárga lap/meccs 2 mérkőzés: Tatár Imre 5 sárga lap, 1 piros lap, 2,5 sárga lap/meccs 2 mérkőzés: Nagy László 8 sárga lap, 2 piros lap, 4 sárga lap/meccs 2 mérkőzés: Karsai Bálint 6 sárga lap, 0 piros lap, 3 sárga lap/meccs 1 mérkőzés: László János 8 sárga lap 1 mérkőzés: Vadon Tamás 5 sárga lap 1 mérkőzés: Kovács Ádám 6 sárga lap 1 mérkőzés: Nazsa Tamás 3 sárga lap A Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályában szereplő csapatok statisztikája a lapok tekintetében: Hajdúszoboszló 24 sárga lap Balmazújváros 13 sárga lap, 2 piros lap Bestrong 40 sárga lap, 3 piros lap BUSE 21 sárga lap DEAC II. 15 sárga lap Egyek 30 sárga lap, 2 piros lap Hajdúböszörmény 19 sárga lap, 4 piros lap Hajdúnánás 17 sárga lap, 3 piros lap Hajdúsámson 20 sárga lap, 2 piros lap Létavértes 37 sárga lap, 1 piros lap Monostorpályi 28 sárga lap, 2 piros lap Nagyrábé 29 sárga lap, 2 piros lap Nyíradony 16 sárga lap, 1 piros lap Sárréti 14 sárga lap, 2 piros lap