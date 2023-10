Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Aqua-General Hajdúszoboszló 3–2 (2–1)

200 néző. Vezette: Orosz J. (Kovács Á., Gyöngy T.).

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Nagy P., Tóth B., Győri R. (Preku D.), Dénes S., Nagy I. (Tóth B.), Bacskai A., Mertin L., Szabó B., Bordás Á., Szabó P., Éles M. Edző: Halász Zoltán.

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Potor M. (Éder G.), Tóth L. (Nagy J.), Bucz B. (Dobi B.), Szathmári Zs. (Székelyhidi S.), Goncalves I. (Somogyi S.), Tövisháti M. (Plókai G.), Éles Z., Gomes S., Karika B. (Drobina M.), Pallagi J. Edző: Szabó László.

Gól: Győri R., Szabó B., Éder G. (ög.), illetve Gomes S. és Plókai G. Jók: mindenki, illetve senki.

Halász Zoltán: Jó iramú, kiélezett, olykor feszült mérkőzésen sikerült itthon tartani a 3 pontot, azt gondolom, teljesen megérdemelten. Nagyon sok párharcot nyertünk, és minden egyes labdáért becsületesen megküzdöttünk. Ha a kontráknál és a támadóharmadban jobb döntéseket hozunk, akkor hamarabb lezárhattuk volna a találkozót, de a lényeg, hogy sikerült megőrizni előnyünket.

Szabó László: Durva belemenésekkel tarkított mérkőzés volt. 2 játékosunk is súlyos sérülést szenvedett, konkrétan csonttörést. Sajnos egyikőjüket a mentő vitte el a pályáról. Innen is mielőbbi gyógyulást kivanunk neki! Egy borzasztó gyenge színvonalú mérkőzés volt, ahol elképesztő egyéni hibákból magunkat hoztuk nagyon nehéz helyzetbe. Attól függetlenül a Sámson szerintem azt játszotta, amit egy ilyen meccsen játszani kell, úgyhogy a hazai csapatnak szeretnék gratulálni!

BUSE–Sárréti DSK 2–1 (2–0)

110 néző. Vezette: Muszka Z. (Hadházi L., Dr. Kozma M.).

BUSE: Virányi G., Kocsmáros B., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Trippon P. (Magyari Cs.), Duró D. (Mező Sz.), Ertsey Zs., Ékes G., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert.

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Vass Á., Alimán A. (Kiss N.), Hajdu Zs., Jámbor M., Nagy L., Burkus D. (Balás V.), Kiss D., Nagy M. (Domokos A.). Edző: Szabó Lajos.

Gól: Duró D., Magyar Sz., illetve Kiss Cs. Jók: senki, illetve senki. Ifi: 3–2.

Szitkó Róbert: A mai mérkőzés tökéletes választ adott arra, miért állnak ott a csapatok, ahol.

Szabó Lajos: A mai napon a nézők két ellentétes félidőt láthattak. Az első félidei játékunk hasonlított a pálya minőségére. Tudtuk, hogy a BUSE egy rutinos, szervezett csapat hazai pályán. Mélyen védekeztek, ezáltal kioltották az erősségeinket. Ebben fejlődnie kell a támadójátékunknak, hogy kis területen is tudjuk kamatoztatni a gyors embereinket. Sajnos nulla ponttal távoztunk Berettyóújfaluból. Egy döntetlen reálisabb lett volna az ifinek is és nekünk is. Gratulálunk a BUSE-nak! Hajrá, Udvari!

Balmazújvárosi FC–Nagyrábé Petőfi SK 2–0 (1–0)

200 néző. Vezette: Horváth J. (Tóth G., Czinege T.).

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Fehér Z. (Gabella J.), Kiss B., Szabó G. (Szabó N.), Szabó B., Veres Z. (Szabó Sz.), Nagy L. (Kerekes B.), Bóz A. (Szabados M.), Kerekes B., Kovács B. (Bodnár M.), Kovács M. Edző: Pintér István.

Nagyrábé Petőfi SK: Aranyi T., Vénig A., Kaszás Z., Sipos R. (Ötvös S.), Bacsó A. (Vincze G.), Kocsis L. (Szabó I.), Pukoli J. (Szőke A.), Fodor N., Jánosi B., Balás G., Spitzmüller L. Edző: Bende Tibor.

Gól: Nagy L. és Kerekes B. Jók: senki, illetve senki. Ifi: 4–1.

Pintér István: Nekünk mindegy, hogy, de ezt a mérkőzést meg kellett nyerni. Ez sikerült.

Bende Tibor: A mai mérkőzés tökéletes választ adott arra, miért állnak ott a csapatok, ahol.

Hajdúböszörményi TE–Monostorpályi SE 2–2 (1–1)

180 néző. Vezette: Puskás Z. (Nagy R., Molnár L.).

Hajdúböszörményi TE: Várhomoki V., Bogár M., Rákos B. (Mizsei Sz.), Zubora T., Papp N., Sustyák B., Forgó P., Sallai Cs. (Pásztor D.), Nagy Z., Szekeres Á., Buka B. Edző: Balogh József.

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Erdős B., Kertész T. (Sólyom M.), Gyügyei Z., Füzfői M. (Nyilas Sz.), Rácz Zs. (Nemes E.), Pataki Zs., Bacsó A. (Bodnár L.), Szilágyi A., Papp K. (Rostás G.), Kónya M. Edző: Bereczky Bence.

Gól: Sallai Cs., Zubora T., illetve Pataki Zs. és Kertész T. Jók: senki, illetve senki. Ifi: 5–0.

Balogh József: Megtépázott csapatom ma ismét kitett magáért! A bajnokság legjobb csapata ellen szervezetten és nagy szívvel játszottunk. Jól zártuk a területeket, viszont a kontraink nem ültek. Úgy gondolom, hogy agresszív, kontrollmentes embert nem lenne szabad a kispadra ültetni. A respekt mindenkire vonatkozik! Házon belül nekem is rendeznem kell a tiszteletlenséget. Nem tudom, hogy ki volt, de remélem, a zöld kis emberke is így tesz! Gratulálok az ificsapat nagyszerű győzelméhez!

Bereczky Bence: Győzelmet engedtünk ki a kezünkből, gyenge első félidő után a szezon egyik legjobb második félidejét produkáltuk, szervezett ellenfelünk a semmiből egyenlített a hajrában. Eddig az összes rangadót egy góllal nyertük, érett ez már. Tanulság: le kell zárni az ilyen meccseket! Gratulálok a „bajnoki címvédő” böszörményi ifinek, ma teljesen megérdemelten nyertek, stílusosabb és sportemberhez méltóbb ezt a pályán véghezvinni. Köszönjük a játékvezetői hármas korrekt ténykedését!

Hajdúnánás FK–Egyeki SBSE 9–1 (3–0)

60 néző. Vezette: Szűcs L. (Katona L., Pintér Á.).

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D. (Bohács B.), Papp L. (Kompár B.), Tóth B. (Pápa Sz.), Pelles G., Andorkó S. (Kiss L.), Linzenbold Zs., Újvári Zs., Fodor J. (Oláh P.), Rőth A., Pelles D. Edző: Daróczi Péter.

Egyeki SBSE: Domonkos B., Zsólyomi D., Kun R., Novinics M., Len Sz., Farkas Z., Farkas Z., Len Á., Kecskés G., Torma S., Fekete S. (Pap Z.) Edző: Farkas Zoltán.

Gól: Pelles G., Újvári Zs. (4), Linzenbold Zs., Papp L., Oláh P. (2), illetve Farkas Z. Jók: senki, illetve Kun R.

Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!

Farkas Zoltán: 70 percig, azt gondolom, teljesen rendben volt a játékunk, kis szerencsével döntetlen közeli állás lehetett volna, viszont az utolsó 20 percre elfogytunk. A hazaiak ötöt frissítettek, mi pedig a mezeinkben egy kapust tudtunk behozni. Ez nyilván nem mentség. Ennyire nem szabad szétesni. Egy nagyon jó Hajdúnánással találkoztunk szombaton, gratulálok nekik!

Bestrong SC–Létavértes SC’97 7–0 (4–0)

100 néző. Vezette: Csiszár K. (Kriston T., Dobi Zs.).

Bestrong SC: Áros Cs., Balogh B., Tisza T. (Barabás Z.), Juhász B. (Nagy N.), Váradi L. (Berki B.), Haraszin Zs. (Bartók P.), Katona T., Katona Z., Ferenczi T. (Tóth G.), Csák Zs. (Vietorisz Á.), Kovács D. Edző: Köstner Tamás.

Létavértes SC’97: Bodnár M., Zurbó Cs. (Szabó V.), Mázló D., Laczkó I. (Szabó Zs.), Kontor B., Ujvárosi M., Kerekes B. (Tóth L.), Bakos T., Lovász V., Bora Z., Rózsa N. (Vida F.). Edző: Papp Sándor.

Gól: Tisza T. (4), Ferenczi T., Vietorisz Á. és Bartók P. Jók: senki, illetve senki. Ifi: 3–4.

Köstner Tamás később nyilatkozik.

Papp Sándor: Szégyellem magam a csapat nevében. Elnézést kérek a létai szurkolóktól.

DEAC II–Nyíradony VVTK 2–1 (0–1)

100 néző. Vezette: Dr. Bendik T. (Pósa Zs., Hetrovics R.).

DEAC II: Ratku Á., Varga B. (Bencze Z.), Ibrahim K., Kiss M. (Sinyi T.), Dari B., Béke T. (Samad A.), Víg Zs. (Szabó M.), Orosz M., Pinczés K., Bárány B., Almási Z. (Nagy B.). Edző: Katona László.

Nyíradony VVTK: Rácz T., Kerecsen J., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F. (Gyurina J.), Nagy M., Vass G., Németi M., Daru I. (Illés G.), Ignáth T. Edző: Selyem Nándor.

Gól: Sinyi T., Bárány B., illetve Perényi R. Jók: senki, illetve senki.

Balla Imre (Katona László helyett): Az első félidőben nem tudtunk mit kezdeni a Nyíradony játékával, és a hazai pálya sem jelentett előnyt játékunknak. A második félidőben már jobban játszottunk, és meg akartuk fordítani az eredményt. Sokat tettünk a győzelemért, és a szerencsével sem álltunk hadilábon. Gratulálok a győzelemhez a játékosoknak! További sok sikert a Nyíradony csapatának!

Selyem Nándor: Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést. Ez nem sikerült. A második félidőben döntetlenre hozhattuk volna, ez sem sikerült, mivel a 94. percben tizenegyest hibáztunk. Gratulálok a DEAC csapatának!

A tabella 1. Monostorpályi SE 11 8 1 2 30-16 25

2. Sárréti DSK 11 7 2 2 28-12 23

3. Aqua-General Hajdúszoboszló 11 7 1 3 35-9 22

4. Hajdúnánás FK 10 7 1 2 26-8 22

5. Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. 10 6 1 3 27-13 19

6. BUSE 11 6 1 4 19-20 19

7. DEAC II 11 5 2 4 17-17 17

8. Hajdúböszörményi TE 11 3 5 3 15-14 14

9. Nyíradony VVTK 10 3 4 3 20-16 13

10. Bestrong SC 11 2 4 5 17-22 10

11. Balmazújvárosi FC 11 2 3 6 12-18 9

12. Létavértes SC'97 11 2 2 7 12-40 8

13. Nagyrábé Petőfi SK 11 1 2 8 15-35 5

14. Egyeki SBSE 10 1 1 8 15-48 4

