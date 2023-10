Vármegyei II. osztály, Északi csoport, 10.forduló

Nyírábrány-Hajdúhadházi FK 1-2 (0-0)

70 néző. Vezette: Piskóczi L. (Nagy A., Félegyházi V.).

Nyírábrány: Buknicz G. (Küzmös Gy.) - Török P., Kiss R. (Sándor L.), Madar T. (Debreceni J.), Furó Zs. (Küzmös E.), Nagy A. (Pádár M.), Szabó G., Gerghel E., Klein I., Küzmös A., Kremniczki F. Vezetőedző: Küzmös György.

Hajdúhadház: Selyem D. - Lakatos L., Nagy M. (Molnár D.), Horváth A., Balogh P., Rézműves M., Lakatos Sz. (Balogh K.), Nagy I., Papp G. (Dávid T.), Kecskés J., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor.

Gól: Kremniczki F., ill. Balogh P. (2). Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 0-7.

Küzmös György később nyilatkozik.

Nagy István Zsombor: A hozzáállás a mérkőzéshez, az alázat a csapat részéről a játékostársakhoz rendben volt, de nem szabad hátradőlni, mert a mi helyzetünkben most minden pontnak nagy jelentősége van! Remélem, ez a győzelem ad egy kis lökést arra, hogy a hátralévő mérkőzéseken minél több pontot tudjunk gyűjteni.

Téglás VSE - Nyírmártonfalva SE 4-2 (3-1)

80 néző. Vezette: Piskóczi Zs. (Biró Á., Magó B.).

Téglás: Csapó I. - Beszeda M., Szabó G., Köblös L., Nagy M. (Birta J.), Gyönyörű T., Sigér S., Dobi K., Csapó A., Hevesi F. (Karap S.), Juhász M. (Névtelen S.). Vezetőedző: Nagy Imre.

Nyírmártonfalva: Fekete S. - Ladó S., Konyári S. (Kozma G.), Szemán B., Tóth T., Debreceni R. (Fekete K.), Borók Sz. (Kiss G.), Szemán T. (Vértesi N.), Szemán Be., Kiss I., Jónizs A. Játékosedző: Konyári Sándor.

Gól: Nagy M. (2), Gyönyörű T. (2), ill. Szemán Be., Kiss I. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 7-0.

Nagy Imre: Szép győzelmet arattunk, de sikerünkre szomorú árnyék vetül. Október 20-án elhunyt Fábián Nagy István, az U16 edzője. Több mint három évtizede szolgálta a téglási labdarúgást mind játékosként, mind edzőként több korosztályban és a felnőtt edzőjeként is. Őszinte részvétünk a családnak. Nyugodj békében, Pisti (Capi)!

Konyári Sándor: Ma nem állt mellettünk a szerencse. Súlyos egyéni hibák után kaptuk a gólokat, de nem mi hibáztuk a legtöbbet. Ha jár a dicséret, akkor az ellenkezője is. Kritikán aluli, elavult játékvezetésnek voltunk ma szemtanúi. Rég hallottuk azt a fogalmat, hogy „utolsó ember”, ráadásul félpályánál, egyértelmű leshelyzet után, szabálytalanság elkövetése nélkül. De ma ezért is járt a kiállítás. Ráadásul a kiállított játékos még sárga lapot is kapott a piros után, de még le is lehet cserélni a kiállított játékost. Kettős emberhátrányban ezek után még két szabályos gólunkat is elvették. Nevetséges!

Tiszacsege - Hajdúdorog SE 4-2 (2-1)

80 néző. Vezette: Lévai Z. (Boros M., Tóth H.).

Tiszacsege: Csőke F. - Gréz K., Tóth Sz., Csernik J. (Nagy Á.), Nagy L., Deli G. (Török Á.), Simon Z., Jecs J., Kovács A., Simon N. (Csurgó Á.), Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán.

Hajdúdorog: Kompár G. - Oláh L., Kacsó E., Oláh T. (Bába B.), Anga A., Gyúró L., Percze N. (Rafael Gy.), Pogácsás J., Sándor P., Szilágyi B., Sándor J. (Kacsó I.). Játékosedző: Dálnoki Zsolt.

Gól: Kovács A. (2), Csernik J., Gréz K., ill. Sándor P., Anga A. Jók: mindenki, ill. mindenki. Ifi: 12-1.

Simon Zoltán később nyilatkozik.

Dálnoki Zsolt: Egy kissé hiányos létszámban, de mégis motiváltan érkeztünk Tiszacsegére. Kis szerencsével és kis rutinnal a hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott. Gratulálok nekik és a csapatomnak is!

Görbeházi KSE - Polgár VSE 6-0 (1-0)

70 néző. Vezette: Juhász D. (Nedeczky Zs., Szilágyi Z.).

Görbeháza: Agócs R. - Kiss K., Toronyai L. (Ilyés Z.), Tóth A. (Ronkovics T.), Hajdú R. (Sebők A.), Szabó I., Félegyházi Z., Fábián Sz., Lakatos T. (Siket Gy.), Pók D., Csőke K. (Barta Z.). Vezetőedző: Szolnoki Attila.

Polgár: Kovács Zs. - Puzsár A., Váradi Gy., Vadász G., Pálinkás P. (Erős K.), Vaszilkó A., Tóth K., Ferge A., Murák K. (Reszegi L.), Antal J., Száraz Á. Játékosedző: Antal József.

Gól: Siket Gy., Hajdú R., Csőke K., Félegyházi Z., Kiss K., Pók D. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 2-4.

Szolnoki Attila: Mérhetetlenül boldog vagyok, hiszen a mai napon egy hosszú-hosszú, vereséggel teli szériát szakítottunk meg. Kellő akarattal, szép játékkal és magabiztos győzelemmel, sok jó egyéni teljesítménnyel. A sérült Lakatos Tamás játékosomnak mihamarabbi gyógyulást kívánok! Gratulálok a csapatomnak, és további sok sikert kívánok a szimpatikus polgári csapatnak.

Antal József: Szeretnék gratulálni a Görbeházának! A polgári futball elérte mélypontját, nagy összefogásra lesz szükség, hogy ismét a megfelelő szinten tudjunk működni.

Józsa SE - Bocskai SE 1-2 (0-1)

90 néző. Vezette: Gyarmati I. (Papp J., Zurbó S.).

Józsa: Sperka L. - Papp R., Balogh T., Trunger L., Sándor K. (Varga T.), Iványi D. (Szilágyi Sz.), Nagy J., Fekete L. (Bardi Á.), Hamvas E., Iványi Á., Dezső M. (Szabó M.). Vezetőedző: Szabó László.

Bocskai: Bányai Cs. - Medve M, (Sándor L.), Nagy N., Kolompár K., Kolompár R. (Vincze V.), Balogh S. (Kiss T.), Kolompár K., Nagy O. (Lukács Sz.), Szabó K. (Szarvas L.), Sándor B. (Károlyi A.), Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor.

Gól: Szabó M., ill. Sándor B., Károlyi A. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 3-0.

Szabó László: A mai mérkőzést az a csapat nyerte, amelyik jobban bízott magában.

Oláh Sándor: A dobogósok csatájában egy góllal mi voltunk a jobbak.

A tabella 1. Bocskai SE 10 9 1 0 43-12 28 2. Józsa SE 10 6 2 2 31-20 20 3. Tiszacsege 10 5 2 3 28-21 17 5. Téglás VSE 10 5 1 4 28-28 16 4. Nyírmártonfalva SE. 10 4 1 5 25-24 13 6. Hajdúdorog SE 10 4 1 5 20-25 13 7. Görbeházi KSE 10 4 0 6 19-23 12 8. Hajdúhadházi FK 10 4 0 6 17-36 12 9. Nyírábrány 10 2 2 6 20-25 8 10. Polgár VSE 10 1 2 7 17-34 5

Vármegyei II. osztály, Déli csoport, 10. forduló

NSC Nagyhegyes - Konyár-DSE 3-3 (1-0)

70 néző. Vezette: Vadon T. (Szabó M., Béres K.).

Nagyhegyes: Marton A. - Szabó Z., Oláh G. (Bajusz R.), Forgács G., Oláh S., Szabó B., Veres N., Ispán J., Erdélyi Zs., Váczi P., Vágner F. (Rácz T.) Vezetőedző: Plókai Mihály.

Konyár: Nógrádi I. - Csuka Zs., Guba Zs. (Lakatos R.), Seres T., Tóth L., Czibere B., Nyeste D., Tamási G., Lakatos G. (Varga Sz.), Erdelics G., Nagy L.(Erdelics T.). Vezetőedző: Czibere Tibor.

Gól: Erdélyi Zs. (2), Oláh G., ill. Nyeste D. (2), Lakatos R. Jók: mindenki, ill. mindenki. Ifi: 11-2.

Plókai Mihály később nyilatkozik.

Czibere Tibor: Mindkét csapat a támadófocit preferálta ma. Megdicsérem a csapatomat, hogy kétgólos hátrányból is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe.

Nádudvari SE - Földes KSE 3-4 (0-3)

80 néző. Vezette: Gulyás S. (Jóni T., Abai S.).

Nádudvar: Nagy P. - Székely Z. (Koncsek G.), Horváth A., Csecsődi D., Ludman S. (Szatmári S.), Kovács L., Petrusz P., Kiss T., Tóth S. (Szilágyi K.), Kovács I., Nagy G. (Mónus R.). Vezetőedző: Gere Csaba.

Földes: Horváth Zs. - Rusznyák Zs., Boér L. (Ocskó G.), Nedeczky Á., Károlyi N., Faragó Gy., Bodnár M., Molnár B. (Ákos Zs.), Kovács M. (Rostás M.), Vincze N., Pocsai G. Vezetőedző: Bodó Lajos.

Gól: Mónus R., Petrusz P,., Horváth A., ill. Bodnár M. (2), Kovács M., Boér L. Jók: Mónus R., Kovács L., ill. mindenki. Ifi: 1-5.

Gere Csaba: Adtunk az ellenfélnek egy félidőnyi előnyt, a játékosaim úgy gondolták, hogy 0-3-ról is tudunk fordítani. A második félidőben sokat tettünk az egyenlítésért, de csak három gólig és három kapufáig jutottunk. A szerencsével is jócskán hadilábon álltunk. Összességében kaptunk négy olyan gólt, melyek Bozsik-tornákon is kínosak. További sok sikert a földesieknek!

Bodó Lajos: Zoli barátomnak köszönhetően kiváló minőségű gyepszőnyegen játszhattunk ma, ahol az első félidőben háromgólos előnyre tettünk szert. A szünet után azonban visszaesett a játékunk, a nádudvari csapat pedig magára talált, és visszajöttek a meccsbe. Sokszor nehéz pillanatokat éltünk át, de a győzelmet nem kell megmagyarázni. Nagyon örülök a győzelemnek és az ificsapat sikerének is!

Püspökladányi LE - Blondy FC Esztár 1-0 (0-0)

100 néző. Vezette: Takács I. (Zámbó T., Árva A.).

Püspökladány: Eszenyi V. - Tőke T. (Elek I.), Nagy B., Mester M. (Dajka L.), Kovács B., Simon N., Berde M., Szabó B. (Ugrai A.), Makula A. (Burzán M.), Pap L., Hári B. Vezetőedző: Szabó Máté.

Esztár: Balogh I. - Mándi L., Jenei R., Nagy P. (Pellei E.), Makula U., Rézműves T., Nagy P., Cseke D., Kaszonyi M., Mona P. (Tóth D.), Halász B. Vezetőedző: Vajas Vera.

Gól: Pap L. Jók: Kovács B., Berde M., Nagy B.

Szabó Máté: Nem tudtunk megfelelően készülni a mai mérkőzésre, és ez látszott is. Ellenfelünk taktikus játékkal lezárta a területeket, amit nem igazán tudtunk feltörni, de egy pontrúgással megszereztük a vezetést, és a vendégcsapatnak emberelőnyben sem voltak igazán gólszerzési lehetőségei. Gratulálok a srácoknak!

Vajas Vera: Mi nem izgultunk, mi nem húztuk az időt. Mi nem néztük le a másikat, mi ma mindent megtettünk. Mi ma pontokat érdemeltünk volna. Mi jó helyen vagyunk, és mi dolgozunk tovább. Mi együtt hibázunk, és együtt tudjuk az igazat!

SRE Komádi - Kabai Meteorit SE 1-11 (1-4)

80 néző. Vezette: Faragó F. (Czibere B., Gombos B.).

Komádi: Farkas L. - Varga L., Varga La., Tóth B., Puskás S., Szentesi S., Szűcs J., Acs L., Kóti J., Pal Z., Pálfi N. Játékosedző: Puskás Sándor.

Kaba: Simon R. - Molnár Cs., Balogh Á., Kígyós K. (Nagy A.), Szabó J. (Furkó L.), Kovács M., Fehér A. (Darányi Á.), Somogyi I., Czidor R. (Kökény R.), Varga B., Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter.

Gól: Tóth B., ill. Kovács M. (6), Somogyi I. (2), Varga B. (2), Nagy A. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 3-2.

Puskás Sándor: Gratulálunk az ellenfélnek, és mi is a sajátjainknak, hogy kiálltak és küzdöttek, hogy minden jó legyen!

Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak a sok rúgott gólhoz. Le a kalappal a hazai csapat előtt, hogy ilyen sportszerűen végigjátsszák a mérkőzéseiket. További sok sikert kívánok nekik!

Ebesi SBKE - Báránd KSE 0-1 (0-1)

70 néző. Vezette: Szabó P. (Karsai B., Szentesi D.).

Ebes: Kerekréti G. - Bojtor P., Horváth Sz., Katona I. (Csorvási J.), Kovács B. (Szabó M.), Árva D. (Parti D.), Mészáros T. (Kovács T.), Andirkó I., Pál D. (Bartha G.), Borúzs T. (Almási A.), Szabó I. Vezetőedző: Leiter Bálint.

Báránd: Tóth S. - Orsó D., Futó D., Szabó B. (Hegedüs T.), Orsó A. (Papp K.), Killy Z., Horváth I. (Mogyorósi J.), Filep G., Varga M., Taricska G., Pánti Z. (Bakonyi J.). Vezetőedző: Fülöp András.

Gól: Horváth I. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 4-1.

Leiter Bálint: A gyenge helyzetkihasználás és több gyenge egyéni teljesítménynek köszönhetően vendéggyőzelem született. Úgy érzem, talán a döntetlen igazságosabb lett volna. Jól jön a pihenő!

Fülöp András: A múlt heti szabadnap jót tett nekünk, mert tudtunk rendezni a sorainkat. Ennek lett meg ma a gyümölcse. Gratulálok a csapatomnak a mai győzelemhez és ahhoz, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést!