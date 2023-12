Tizenöt fordulót követően a DEAC férfi kézilabdacsapata a tizedik helyet foglalja el az NB I/B tabelláján. Mándi Norbert legénysége ebben a szezonban eddig hatszor nyert a bajnokságban, emellett nyolcszor kikapott, míg egy meccs döntetlennel végződött. A debreceniek vezetőedzője felemás érzésekkel tekintett vissza az előző hónapok eseményeire – írja a deac.hu.

Eléggé hullámzóan alakult az őszi szezon. Az idényrajtot nem kritizálhatom, az első hét játéknap után jó mérleggel rendelkeztünk, de az év végén nyújtott játékkal nem lehetek elégedett. Nyilván az sem könnyítette meg a dolgunkat, hogy sérülések miatt csak ritkán lehetett teljes a keretünk. Jócskán maradt bennem hiányérzet, sokkal boldogabb lennék, ha a hatodik hely környékén telelnénk. Az biztos, hogy ettől a teljesítménytől több kell majd jövőre

– hangsúlyozta a klub honlapjának a tréner.

A fekete-fehérek az év utolsó három bajnokiján nem tudtak pontot szerezni: előbb a listavezető Győr otthonában maradtak alul, aztán hazai környezetben nem bírtak a második Veszprémmel, végül Ajkán 34-25-ös vereségbe futottak bele.

– Főleg az ajkai fiaskó miatt vagyok bosszús, egész egyszerűen így nem lehet kikapni. Pedig az első félidőben még tartottuk magunkat, ám a második játékrészben összeestünk. Annak örülök, hogy Győrben több taktikai húzással megleptük az ellenfelünket, míg a veszprémiekkel ki-ki meccset vívtunk, de sajnos a védekezésünk és a kapusteljesítményünk sem volt megfelelő, így nem jött össze a győzelem – mondta a szakvezető.

Hosszú még a szezon

Mándi Norbertnek két kulcsember kidőlése miatt is fájhat a feje. Kathi Péternek a kereszt– és az oldalszalagja is elszakadt, és már a mostani idényben nem léphet pályára. Almásy Richárd a jelek szerint szerencsésebb volt, mivel neki „csak” megnyúlt az oldalszalagja, így elképzelhető, hogy januártól már a társaival edzhet. – Peti és Ricsi támadásban és védekezésben is fontos láncszeme a csapatnak. A kiesésük miatt Hornyák Zoli és Kerezsi Ádám személyében mindössze két hármas védőnk van. Azt látni kell, hogy házon belül nem tudjuk pótolni Petiéket. Vannak kiszemeltjeink, de szezon közben nagyon nehéz igazolni. Olyan kézilabdázót keresünk, aki elöl és hátul egyaránt segíthet – fogalmazott Mándi Norbert.

A bajnokság a tervek szerint február első hétvégéjén folytatódik. A DEAC a 2024-es esztendő első tétmeccsén majd a Kecskemét otthonában vizitál.

A srácok kaptak nyolc nap pihenőt, de a két ünnep között már egyéni program alapján készülnek, az első közös tréning pedig január másodikán lesz. Úgy tervezem, hogy a szünetben három edzőmeccs vár ránk. Az már biztosnak tűnik, hogy január 19-én a DVTK-val csapunk össze.

– Kecskeméten mindenképpen győzni szeretnénk, bár ez nem ígérkezik könnyű feladatnak. Abban bízom, hogy tavasszal jobbak leszünk, és így a középmezőny első felében fogunk végezni – zárta mondandóját Mándi Norbert.