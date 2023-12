A DVSC a kisvárdai döntetlen után szombaton Budapestre utazott, ahol az MTK-nál vizitáltak Dzsudzsákék. Volt miért visszavágnia a Lokinak, hiszen a bajnoság elején éppen a fővárosiak vetettek véget a Vasutas veretlen szezonkezdetének. A hajdúságiak vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics nem „húzott” váratlant, mondhatni a gálakezdőjével állt fel a csapat. A tréner az összecsapás előtt úgy fogalmazott, elajándékoztak három pontot a két együttes első meccsén, amiért szeretnének visszavágni.

Hiányzott a pontosság

A mérkőzést a kék mezes MTK kezdte, rögtön az elején hallatszódott a fehérben szereplő debreceni szurkolók hangja. A harmadik percben máris dolga volt Demjénnek, Dzsudzsák fantasztikus ütempasszát követően Szécsi tette középre a labdát, Domingues tüzelt, de a válogatott kerettag hárította kísérletét. Németh Krisztián és Dreskovics hamar egymásra találtak, az elejétől gyepálták egymást, olykor a sportszerűség határát is súrolták. Dzsudzsák Balázs is nagy kedvvel futballozott, de próbálkozásait magabiztosan védte a fővárosi kapus. Sokkal dinamikusabban kezdtek a hajdúságiak, folyamatosan nyomás alatt tartották az MTK-t. A 10. percben Bárány kapott nagyszerű labdát, ám bevetődve sem tudta a kapuba tessékelni a játékszert. Néhány pillanattal később a debreceni kapitány indította Dominguest, aki fölé emelte a ziccert, később kiderült, lesen tartózkodott. A tűzzel játszott a budapesti együttes, sorra jöttek a Vasutas helyzetei. A kezdeti rohamok után valószínűleg tudatosan lassított egy kicsit a Loki, ám a labda így is a vendégeknél volt, a hazaiak pedig 2-3 passzt tudtak megcsinálni labdaszerzés után. Szemre is tetszetősen járatta a labdát a fehér mezes gárda.

A 34. percben azonban jött a hidegzuhany: a veszély nélkül futballozó MTK Thiam távoli lövését követően megszerezte a vezetést (1–0). A szünetig nem is változott az állás, kemény 45 perc előtt álltak a debreceniek.

Gólra gól érkezett

A második játékrészt a Debreceni VSC kezdte, rögtön szöglethez is jutottak, de nem született gól. A nyomás azonban az 50. percben góllá érett:

Szécsi Márk érkezett egy balról érkező beadásra, majd a kapuba tessékelte a labdát Antonov segítségével a Loki szélsője (1–1).

Egy pillanatig sem állt le a Vasutas, látszott, nem elégedettek az egy ponttal. Mindkét együttes magasabb fokozatra kapcsolt, jót tett az összecsapásnak az egyenlítő találat. Az 57. percben Lagator kapott sárga lapot, amely egyben azt is jelentette, hogy eltiltott lesz a jövő heti Kecskemét elleni szezonzáró találkozón. Szrdjan Blagojevics esélyt adott a fiatal Tubolynak, aki bő fél órát kapott a montenegrói válogatott Sztefan Loncsar helyett. A debreceni szurkolók egy pillanatig sem hagyták abba az éneklést, ám már nem volt akkora fölényben a fehér mezes gárda. Kocsis Gergő időközben nagyjából a nyolcadik szabálytalanságát követte el, sárgát azonban még nem osztott ki neki a játékvezető. Az utolsó 15 percre fordulva ismét kapujához szögezte az MTK-t a Loki, a hazaiak pedig kontrákkal operáltak. A 77. minutumban Stieber próbálkozott szabadrúgásból, Megyeri nagyszerűen hárított. Az utolsó percekre a DVSC is kettőt cserélt, Majdevac és Oliveira érkezett a pályára.

A hajdúsági gól helyett azonban ismét az MTK szerzett újabb találatot, Stieber tekerésével 2–1-re módosult az állás.

Nagyobb helyzete nem volt a hajrában a csapatoknak, így az MTK 2–1-re megnyerte a meccset.