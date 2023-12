Nem mondhatni, hogy jó szájízzel fejezték be a mieink a csoportmérkőzéseket, hiszen az első két kötelező győzelem után sima vereséget szenvedtek Montenegró ellen. Javítani a Szenegál elleni első középdöntős találkozón lehetett – írta a dvscschaeffler.hu.

Kijött a különbség

Kiválóan kezdte a meccset a magyar válogatott, kellően keményen és agresszívan védekezésben, elől pedig könnyedén alakították ki a helyzeteket, amelyeket többnyire sikerült is gólra váltani. Győri-Lukács találatával már 11-2-re vezettünk a 20. percben, nagy volt a különbség a két együttes között, továbbá Böde-Bíró jól védett. Az utolsó tíz percre feléledt az afrikaiak támadójátéka, mutattak egy-két olyan megoldást, amely miatt sokan felfigyeltek rájuk ezen a vb-n. Hat gólra zárkóztak az első félidő végére, ebben azért az is benne volt, hogy többet hibázott a magyar csapat. A második félidőben elővette a 7-6 elleni játékot a szenegáli kapitány, amely működött is, eredményesebbek voltak elől. Ennek ellenére nem igazán került látótávolságon belülre Szenegál, sőt a hajrában elsősorban Vámos Petra lendületével tovább sikerült növelni az előnyt és végül tíz góllal győzött Golovin Vlagyimir együttese. A mérkőzésen sajnos sérülést szenvedett Szemerey Zsófi, miután egy szenegáli játékos rácsúszott a térdére.