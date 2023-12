A női kézilabda világbajnokságot követően folytatódik a klubszezon, a DVSC Schaeffler szombaton az év zárásaként Kisvárdára látogat. Szilágyi Zoltán együttese 9 mérkőzést követően a tabella 4. helyén áll, míg a szabolcsiak a 9. pozíciót foglalják el. A várdaiak a vb előtt hazai pályán az Alba Fehérvártól, majd az újonc Vasas otthonában is kikaptak, de minden bizonnyal a bajnokságban eddig szépen menetelő hajdúsági gárda ellen sem lesz könnyű dolguk.

A debreceni lányokra elképesztően sűrű időszak vár, hiszen bő egy hónap, egészen pontosan 33 nap leforgása alatt nyolc vagy kilenc (az MK-továbbjutás függvényében) mérkőzésen lépnek pályára. Ez komoly kihívást jelent, a terhelés fizikálisan és mentálisan egyaránt sokat kivehet még az olyan bő kerettel bíró csapatokból is, mint a Loki.

Belelendülnének

A DVSC balszélsője, Petrus Mirtill a szünetben kellően kipihente magát. Reméli, hogy nem lesz problémájuk a visszaállással, és elhozzák majd Kisvárdáról a két pontot. – Egy hetet Ausztriában az egyik barátnőmnél töltöttem, a karácsonykor pedig természetesen a családdal voltam. A csapattal voltunk egy divatbemutatón is, amely azért volt jó, mert kimozdított bennünket a komfortzónánkból, és egy másik világba is betekintést nyertünk. Próbáltam minél jobban kikapcsolódni, kiszellőztetni a fejem, mert januárban erőltetett menet vár ránk. Azonban bírnunk kell a terhelést – szögezte le a HAON-nak.

Nyilván minden meccs nehéz, valamennyi találkozó más, Kisvárdán hosszú idő után bizonyíthatunk újra. Szeretnénk minél hamarabb belelendülni a játékba, a védekezésünk, és abból a gyorsindítások kulcsfontosságúak lehetnek

– tette hozzá.

Több debreceni nevelés

A Loki kézilabdásai utoljára májusban vendégszerepeltek Kisvárdán, és hatalmas különbséggel 35–9-re nyertek. Azon a mérkőzésen Vámos Petráéknak minden összejött, ennyire sima forgatókönyvre aligha lehet újra számítani, a várdaiakat valószínűleg a revans vágya most még inkább fűti. Az összecsapás azért is számít pikánsnak, mivel a Kisvárda játékoskerete több debreceni neveléssel van teletűzdelve – Karnik Szabina, Siska Pálma, Sápi Gréta, valamint a nyáron klubot váltó Torda Vanessa és Makó Zoé is a szabolcsiakat erősíti.

A keleti rangadó szombaton 18 órakor kezdődik a Kisvárda Városi Sportcsarnokban. A találkozót Bócz László és Wiedemann Viktor vezeti majd, az összecsapást a szurkolók az m4sport.hu-n vagy a Kisvárda Youtube-csatornáján követhetik élőben.