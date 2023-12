A DVSC Kézilabda Akadémia nagy hangsúlyt fektet a játékosok rehabilitációjára és a prevencióra. Októberben bővült a stáb, gyógytornászként Garamvölgyi Anna foglalkozik főként a két serdülő csapattal.

„2019-ben diplomáztam a Debreceni Egyetemen gyógytornászként, a mesterképzésemet egészségfejlesztés szakon végeztem el – mesélt tanulmányairól Anna. –

Van tapasztalatom lakossági és sportrehabilitációban is, legutóbb a Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ dolgoztam, ahol sportolókkal foglalkoztunk.

Hobbi szinten röplabdáztam, azóta pedig főként edzőteremben szoktam edzeni, így a sport nagyon közel áll hozzám.”

Anna úgy érzi, ilyen rövid idő alatt sikerült akadémistáinkkal szót értenie.

„Nagyon aranyosak a lányok, hamar megtaláltam velük a közös hangot – mondta el gyógytornász. – Ebben az is segít, hogy van tapasztalatom ezzel a korosztállyal, korábban is dolgoztam már fiatalokkal.”

Anna csoportos, illetve fakultatív illetve egyéni prevenciós edzéseket (mobilizációs, stabilizációs feladatok), továbbá a sérült játékosoknak rehabilitációs tornákat tart – számolt be az akadémia oldala.