Keleti rangadó előtt állt a DEAC jégkorongcsapata péntek este, ugyanis Miskolcon kellett megküzdenie a pontokért az Erste Ligában. Vaszjunyin Artyom gárdája az utolsó két bajnokiját elveszítette, most a jó passzban lévő DVTK ellen kellett javítaniuk a srácoknak, olvasható a debreceniek honlapján.

Parázs küzdelmet hozott a mérkőzés eleje, az esélyesebbnek számító hazaiakat meglepték a cívisek: Molnár a 6. percben megszerezte a vezetést a fekete-fehéreknek.

Kozma révén emberhátrányba került a DEAC, és Szeles Martin rögtön egy nagy védést mutatott be ebben a szorult helyzetben. Ám a 12. percben Mattyasovszky bebombázta a pakkot a debreceni kapusnak. Igyekezett fokozni a tempót a házigazda, majd Vasziljev két próbálkozását is hatástalanította a kapus. Ezt követően Kulesov, aki a debrecenieknél is játszott korábban, abszolút ziccerbe került, Szeles azonban ismét bizonyította klasszisát. A cívisvárosi hálóőr az egész harmadban vezére volt a védelemnek. Ezzel még nem volt vége, az utolsó pillanatokban gólt ütöttek az egyetemisták Kamil Mingazov révén.

Bucskin, majd a másik oldalon Szathmáry veszélyeztetésével indult a második játékrész. Még másfél perce sem tartott a harmad, amikor Kozma beütötte a hajdúságiak harmadik találatát! Ezt követően emberhátrányba kerültek a vendégek, azaz igyekeztek megőrizni a kétgólos előnyüket, majd Lövei is kiállt a második oldalról, most a DEAC jöhetett előnyből. Közben Páterka tüzelt, Szeles ismét nagyot védett! Utána Berdnyikov vezette rá egy az egyben a pakkot a debreceni kapura, Szeles Martin megint hárított. Rohamoztak a Jegesmedvék, mégis a Debrecen állt sokkal jobban. Kilenc minutummal a vége előtt Kulesov kétszer is tüzelt, sajnos a kipattanó, második lökete már utat talált a hálóba. Rohamozott a DVTK, ám Bucskin is betalálhatott volna, amikor kiszabadult a házigazdák szorításából. Ezt követően beütött gól nélkül hagytak az egyetemisták egy emberelőnyt, de még mindig vezettek.

Lehetőségek itt is, ott is

Nagy tempóban indult a záró 20 perc, Mazzag Dániel ütközött keményen Kulesovval, két percre le kellett ülnie. Ezt követően Ruzumnyak tüzelt, majd

úgy megsorozták Szeles Martint, hogy csoda volt, ahogyan megúszta, ám a debreceni hálóőr remekül állta a sarat.

Bucskin is gólt szerezhetett volna, csak ott meg a diósgyőri kapus volt észnél. Őrületes offenzívát nyitott a DVTK, nagyon keményen kellett védekezniük a vendégeknek, igaz, a DEAC kontrái veszélyesek voltak. Valamivel több mint kilenc minutummal a vége előtt Razumnyak bevert egy kipattanót, már érett a gól, egyenlített is a Diósgyőr. Hatalmas elánnal támadtak a vendéglátók, Lövei is betalálhatott volna. Jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban Szmirnov majdnem mennybe emelte csapatát, majd Bucskin is lőtt, ismét védett a hálóőr, Vasziljev pedig óriási ziccert rontott. Egy perccel a vége előtt Páterka hagyott ki hatalmas helyzetet, érett a szétlövés. A végén őrült játszmát láthatott a közönség, mindkét kapus megmentette csapatát a góltól, hatalmas izgalmakat élhettek át a nézők!

Az első rávezetést Mihalik hagyta ki, majd jött Razumnyak, ugyanis ő sem talált be. A DEAC-os Vasziljev is kapusba lőtt, Lövei pedig a kapuvasra tüzelt. Jeliszejenko pakkját is hárították, Kulesov viszont betalált, válaszul Novotny is. Simon-Szatmári kihagyta, Bucskin viszont beverte. Páterka korongját Szeles hárította, a DEAC nyerte a meccset!