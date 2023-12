Fej-fej mellett

A fordulás után Buljevic fejezte be Edwin leosztását, majd nem sokkal később utóbbi zsákolt hatalmasat egy betörésből, a vendégektől pedig Philmore volt megállíthatatlan. Az adok-kapok után az Alba tette hamarabb rendbe védekezését, Chambers ziccere után pedig előszőr két számjegyűre nőtt a differencia (40-50). Mandics időkérése után Mócsán hárompontosával és Buljevic visszatett lepattanójával közelített a DEAC, de Vojvoda és Chambers révén hamar újra kétszámjegyű lett a különbség. A negyed végén Drernovac középtávolijaival ugyan sikerült újra közelebb kerülni, de az utolsó két kosár ismét a vendégeké volt, Chambers utolsó másodperces triplájával 62-52-es Alba vezetéssel várhatták a záró felvonást a felek.

Az utolsó tíz percben is folytatódott a sorminta, a debreceniek szép támadásokat követően zárkóztak, majd elkerülhető hibákat miatt ismét ellépett az Alba. Négy perccel a vége előtt sokadik rohamát indította el a DEAC, Buckles szórt be két triplát is, így sikerült újra látótávolságon belülre kerülni (72-74). Philmore távoloijával egy pillanatra fellélegezhettek a vendégek, de Drenovac szinte azonnal válaszolt egy hármassal, majd az egész meccsen pocsékul büntetőző Williamson büntetőivel két perccel az órán egyenlített a DEAC (77-77). Philmore újabb hármasa után Mócsán maradt higgadt a vonalon, Chambers ziccere után pedig 52 másodperccel a vége előtt újra három volt közte. Egy-egy elrontott támadás után Drenovaccal szabálytalankodtak hárompontos dobás közben, a kiscsatár pedig mindhárom dobását a helyére küldte, az ellentámadásból pedig lejött Vojvoda kísérlete,

így jöhetett a hosszabbítás.

Mócsán közelijével indult a ráadás, Dickey büntetője után pedig Buckles dobta be harmadik hármasát (87-83). Philmore harmincadik pontjával közelített az Alba, melyre két perccel az órán Drenovac válaszolt egy szerzett labda utáni zsákolással. Buckles szabálytalanságát látták sportszerűtlennek a játékvezetők, mellyel ki is pontozódott az amerikai, az egy bedobott büntető és Chambers betörése után pedig ismét csak egy volt közte (89-88). Barnett fordított egy hármassal, majd egy végig kijátszott támadás után Drenovac egyenlített ki, sőt Mócsán labdalopása után ismét a házigazda járt előrébb (93-91). Dickey egalizálhatott volna, de kihagyta mindkét büntetőjét, a visszaszerzett támadó lepattanót követően pedig Barnett állhatott oda egypontosokat dobni. Az amerikai ugyan az elsőt bedobta, de a második neki is lejött a gyűrűről,

így a DEAC a végül a sírból visszahozva a mérkőzést 93-92 arányban diadalmaskodott.