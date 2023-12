Három megnyert meccs, a legutóbbi éppen az éllovas, magyar bajnok Fradi ellen – így teljesített a Debreceni Egyetem az ünnepek alatt, ennek a kiváló szériának a meghosszabbítása volt a fekete-fehérek célja az óév utolsó mérkőzésén szombaton. Az Erste Liga alapszakaszában a Sport Club Csíkszereda látogatott a Debreceni Jégcsarnokba. A vendégek sem panaszkodhattak a legutóbbi fellépésükre: 7–1-re nyertek Diósgyőrben – emlékeztet a deac.hu beszámolója.

A nyitópercek halovány próbálkozásokkal teltek mindkét oldalon, nem volt komolyabb helyzet, azonban a DEAC valamivel többet támadott. Az első ziccert Hetényi Zoltán hárította, Szkacskov lövését védte a debreceni kapus, majd Szmirnov került helyzetbe, ez is kimaradt a másik oldalon. Megélénkülni látszott a találkozó. 11:40-nél a semmiből szerzett vezetést a Csíkszereda, Levin távoli lövése megpattant egy hazai korcsolyán, és Hetényi tehetetlennek bizonyult. A Debrecenen érezhető volt némi fáradtság a pénteki, FTC-meccs után, ám szerencsére a csíki gárda is passzívabb volt valamivel, mint megszokhattuk. Bő hét minutum volt hátra, amikor Sofron ágyúzását úszta meg a DEAC, mellé szállt a pakk, majd Novotny korongját védte O'Connor. Emberelőnybe került a Sport Club, azonban nem tudott fogást találni az egyetemi csapaton. Ezt követően a DEAC került fórba, esély kínálkozott az egyenlítésre, de nem született gól, maradt a 0–1.

A második etap elején a Csíkszereda volt veszélyesebb, megdolgoztatva a debreceni védelmet és a válogatott kapuvédőt. 13 perc volt hátra, amikor Levin megduplázta a gólját: távoli bombája Hetényi lábai között talált utat a hálóban. Sajnos a DEAC-ban nem volt átütőerő eddig. Két debrecenit is kiállítottak, Molnár Dávid és Bukor Rajmund kiült, egy percig kettős emberhátrányban volt a csapat, ám komolyabb helyet nélkül megúszták. Ezután Mihalik András bikázott rá, O'Connor azonban tudta a dolgát, ahogyan Novotny lövésénél is. A másik oldalon Hetényi Zoltán tartotta a lelket csapattársaiban. Utána Mihalik András hagyott ki őrjítő ziccert, majd ismét O'Connor védett kétségbeesetten. Szűk öt perccel a harmad vége előtt már nem volt ellenszerük a vendégeknek: Bucskin ütött nagy gólt. Hamar válaszolt a Csíkszereda, Rokaly növelte az előnyt.

A folytatásban is próbálkozott a DEAC, azonban némileg érezhető volt, hogy a csíki játékosok pihentebbek a házigazdáknál. Erről Hetényi kapus tudott volna mesélni, amennyiben meccs közben ráér, hiszen többször is foglalkoztatták. Csordogáltak a percek az utolsó játékrészben, nem sikerült közelebb kerülniük a vendégekhez a házigazdáknak, sőt, Mingazov kiállítása után Levin majdnem beütötte a harmadik gólját. Ez az időszak sem a hajdúságiakról szólt, bár Novotny 9 perccel a dudaszó előtt nagy löketet küldött kapura, viszont elvétette az irányt, majd Részegh tesztelte Hetényit. Egy remek támadás végén Hári rontott nagy helyzetben, ment előre a DEAC, minden mindegy alapon. Azonban a végén sem nekik állt a zászló, sőt, Mingazov leküldése után szinte eldőlt a meccs, de pár pillanat múlva Sofront is kiültették. 2:26 volt hátra, amikor Hetényit már lehozták volna, kicsivel később le is korcsolyázott. Bucskin közeli bombáját kivédekezték a vendégek, majd Sofron beütötte az üres kapuba a korongot, így kikapott a DEAC.