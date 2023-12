A DEAC díjugratói 2023-ban is remek eredményeket értek el, melyekért az elismeréseket január 13-án vehetik át a Hajdú-Bihar vármegyei Lovas Bál és Díjátadó Gálán – olvasható az egyetemisták oldalán.

Az esemény ugyan másfél hónap múlva lesz, de a díjazottak nevét már most nyilvánosságra hozta a megyei szövetség. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a DEAC nyerte a legeredményesebb egyesület kategóriát, míg a legeredményesebb felnőtt díjugrató ifj. Szabó Gábor lett. Szintén elismerést vehet majd át a gálán Fábián Johanna, aki a legeredményesebb női és gyermek korosztályú díjugrató 2023-ban.