Pénteken ifj. Szabó Gábor a 130 cm-es nagykörben harmadik lett For the Momenttel, Chacco Flower hátán pedig a negyedik helyen végzett. Az U25-ös korosztály számára rendezett 120 cm-es hibaidős versenyszámban Fábián Johanna állt starthoz Quantummal, és a páros a harmadik helyet szerezte meg – írta a deac.hu.

Szombat kora este a megszakítás nélküli, kétfázisos elbírálással rendezték a Egri Zoltán Emlékverseny nagykörét 135 cm-en, amelyet a DEAC válogatott versenyzője, ifj. Szabó Gábor lovagolt le a leggyorsabban Xixo Borgiával, másik lovával, Chacco Flowerrel pedig a második helyen végzett. A DEAC lovasa a középkörben is remekelt, hiszen második lett For the Moment nyergében.

A vasárnap sem múlt el DEAC-sikerek nélkül. Fábián Johanna az U25-ös korosztály 130-es nagydíjában hibátlan pályát ment Quantummal, és mindössze 61 századmásodperccel maradt le az első helyről. Ifj. Szabó Gábor pedig megnyerte a 6 éves lovak versenyszámát Five Star Conference hátán, a középkörben pedig második lett For the Momenttel. A nap legjobban várt eseménye a 140 cm-es Egri Zoltán Emlékverseny döntője volt, amely szintén ifj. Szabó Gábor sikerével zárult, hiszen az alappályát és az összevetést is hibátlanul és a leggyorsabb idővel teljesítette Xixo Borgiával, így az első helyen végzett a háromnapos viadal záró számában.