A DEAC férfi röplabdacsapata tükörsima győzelemmel zárta a Kazincbarcika elleni bajnokit a Don Bosco Sportközpontban vasárnap este. Fodor Antal legénysége már az első szettben megadta az alaphangot, ezt a periódust 25:14-re nyerte – írta a klub honlapja.

A játékosok a második játszmában hat ponttal voltak jobbak, aztán az utolsó felvonást is uralták, ez 25:15-ös eredménnyel zárult. – Be kell vallanom, hogy még a saját várakozásunkat is felülmúltuk ezzel a teljesítménnyel – kezdte az értékelést Fodor Antal. – Az elején még próbálták tartani velünk a lépést a kazincbarcikaiak, majd a kiváló játékunkkal megtörtük őket. Gyakorlatilag minden klappolt a hétvégén: remekül nyitottunk, emellett a blokkokat és a támadásépítéseinket egyaránt ki lehet emelni.

Bőven akadtak remek egyéni produkciók, az összes játékos kivette a részét ebből a sikerből, így mindenki dicséretet érdemel. A találkozót megelőző edzéseken jól dolgoztak a fiúk, ettől függetlenül nem számítottunk erre a forgatókönyvre, inkább egy szoros, kiélezett mérkőzést vártunk. Sokat érhet ez a három pont a végelszámolásnál.

Többször elmondtam, hogy az alapszakaszt a legjobb négyben szeretnénk zárni, ehhez újabb lépést tettünk. Örömteli, hogy a közvetlen riválisnak számító gárdák közül a Kecskemétet, a Pénzügyőrt és a Vegyészt is két vállra fektettük. Bizakodva várhatjuk a folytatást, mivel kecsegtető a pozíciónk, de nem kényelmesedhetünk el. Egyik ellenfelet sem szabad lebecsülni, mivel bármikor borulhat a papírforma – hangsúlyozta a tréner.

Kiélezett meccsek

Ebben az évben még két bajnoki szerepel Bagics Balázsék menetrendjében: december 10-én Szegeden, egy héttel később pedig a Dág otthonában vizitálnak. – Egyik mérkőzés sem ígérkezik könnyűnek, ennek ellenére a győzelem lesz a célunk. A szegediek a szezon első bajnokiján felülmúltak minket a DESOK-ban, most szeretnénk visszavágni nekik. Azon a mérkőzésen egyébként Willian és Marlon sem szerepelhetett, velük azért teljesen másképp alakult volna az összecsapás – zárta mondandóját Fodor Antal.