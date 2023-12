Új utakon indultak el az utóbbi időben az egyetemi klub amerikai futballistái. A gárda vezetősége hosszú távú koncepciót dolgozott ki, amelynek megvalósításában új trénerekre és megváltozott játékosállományra számít. –

Jelenleg átszervezés és építkezés folyik a csapatnál, amelynek magját a korosztályos gárdára szeretnénk felépíteni, hogy sikeresebbek legyünk.

Az tréneri stábban is változások történtek, így újra kell strukturálni az edzésmunkát és a következő szezonra való felkészülést, valamint a csapat organizációját is újragondoljuk – beszélt a szakmáról Ábrán Szabolcs edző a deac.hu-nak. Arról, hogy ez mit is jelent konkrétabban, a szakember így nyilatkozott. – Az elmúlt években a csapat meghatározó játékosai és edzői közül többen nem tudták olyan mértékben segíteni a klubot, ahogyan korábban, ezért elsődleges feladatunk, hogy új szakmai stábot alakítsunk ki. Ezt követően a szezonra való felkészülésre és az edzéstervekre kell fókuszálnunk, hogy minél előbb készen álljunk a rajtra. A játékosállomány változásával újra kell hangolnunk a különböző posztok edzéseit és magát a playbook-ot is. Kiemelten kell foglalkoznunk nem csak a játékosok fizikai, de a mentális felkészítésével is – mondta Ábrán, akinél a DEAC Gladiators remélt jövőjére is rákérdezett a klub.

Egységesnek kell lenniük

– A játékosaink többsége a legutóbbi felnőtt- és a korosztályos bajnokság során már szerzett tapasztalatot, és belekóstolt abba a légkörbe, ami a pályán fogadja őket. Egyelőre még nem lesznek magasabbak az elvárásaink, hiszen a csapatkohézió szempontjából fontosabb a stabilitás és bizalom kiépítése. A bajnokságban való sikerek elérése a hosszú távú céljaink között szerepel, ehhez először egy egységes DEAC-ot kell felépítenünk, és meccsről meccsre, csatáról csatára kell bizonyítani, hogy ez a csapat dominálni tud majd a jövőben – fogalmazta meg reményeit Ábrán Szabolcs.