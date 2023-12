Nem a Debreceni Egyetem csapata számított a vasárnap esti hazai találkozóján az Etste Liga alapszakaszában, ugyanis a bombaformában lévő, a tabella élén álló Ferencváros látogatott hozzá – olvasható a deac.hu-n. A DEAC-nál ennek ellenére bíztak benne, hogy sikerül meglepniük a zöld-fehéreket a Debreceni Jégcsarnokban.

A Debrecen ezúttal Szeles Martinnal kezdett a kapuban, szép feladat előtt állt tehát a fiatal hálóőr. Ferencvárosi rohamokkal indult a meccs, volt dolga a DEAC védelmének. Egy ízben Kulmala tört be viszonylag könnyen a házigazdák kapuja elé, ám nem tudta kihasználni a védők megingását, Szeles a helyén volt, és védett. Egy szép kontra végén Bucskin adott középre, Szmirnov azonban nem tudta bekotorni a pakkot közelről. Az első kiállítás Mingazové volt 11 perccel a harmad vége előtt, majd Mihalik Gergőt is kiszórták, 22 másodpercig kettős emberhátrányban küzdött a Debrecen. Turbucz majdnem megszerezte a vezetést a Fradinak, ám végül a hazaiak kivédekezték mindkét hátrányt. Hét perccel a vége előtt egy szerencsétlenül megpattant lövésből gólt kapott a DEAC, egy lábról került a hálóba a pakk. Válaszként Koblar tüzelt, védett a kapus, így nem lett egyenlítés, majd Szmirnov ziccere maradt ki Nagy Kristóf ismét nagyot hárított.

A mentősök kísértek le egy debreceni játékost

Egy kiváló Bucskin-lövés vezette fel a második játékrészt, de a kapusról kipattant a rövid sarokra küldött korong. Nem sokkal később Bucskint túlzott keménységért leküldték kettő percre, újabb hátrányt kellett tehát túlélni, ez főként Szelesen múlt, aki nagyszerűen védte kapuját. Sajnos mielőtt kiegészülhettünk volna, ő is tehetetlen volt, Kestila vágott bombagólt a rövid felsőbe. Nem sokkal később Szmirnov lövése pattant ki Nagy Kristóf sisakjáról, akit egy kicsit megviselt az eset, de tudta folytatni a kapus. A harmad felénél fokozta a tempót a DEAC, és próbálta megszerezni a szépítő gólt. Mégis Kulmala járt közel a találathoz, Szeles azonban megakadályozta ebben.

Kilenc perc volt hátra, amikor Nemec Vasziljevet ütötte meg a botjával, a debreceni játékos elterült a jégen, a mentősök támogatták le. A fradista mindössze két percet kapott büntetésül.

A fórt nem tudtuk kihasználni, de Nemec a visszatérés után szinte rögtön ismét a kiállítás sorsára jutott, kétszer is. Utóbbi pihenője átlógott a harmadik harmadra, ám egyelőre nem ment a góllövés.

Nem sikerült helyzetet kialakítani emberelőnyben az utolsó húsz perc elején, nem volt hatékony a DEAC a kapu előtt, úgy pedig igen nehéz nyerni. Az első nagyobb lehetőség Bucskin előtt adódott, közeli lövése elzúgott a kapuvas mellett, majd Jeliszejenko korongját blokkolta Hrabal. Kiegyenlített volt a játék, sőt, valamivel többet támadt a Debrecen. Vasziljev egy remek cselt követően ütötte kapura a pakkot, amely elzúgott a gólvonal előtt, majd Bukor lövését védte Nagy. A másik oldalon Galajda próbálkozása után tenyerelt rá a játékszerre Szeles Martin. 11 perc volt hátra a végéig, amikor a buli után egy hatalmas bombába beleért Turbucz, megszerezve a Fradi harmadik gólját. Mihalik Gergő próbált meg kozmetikázni az eredményen, ám nem tudott túljárni Nagy eszén. Volt bunyó is, Nagy Gergő és Kozma Ferenc csépelte egymást, azaz volt még feszültség a végefelé is. A verekedők öt-öt percet kaptak, hogy megnyugtassák magukat. Egy sakk-matt helyzetet követően Farkas is beköszönt Szelesnek.

Az utolsó percekben akadtak lehetőségek mindkét oldalon, ám az eredmény nem változott.