Az idei naptári évben utoljára lép pályára a DVSC a hétvégén. Az MTK elleni, múlt hét szombaton elszenvedett vereséget követően ezúttal Kecskemétre látogatnak Szrdjan Blagojevics tanítványai. A vasárnap 13 óra 30 perckor kezdődő találkozón vélhetően nagy létszámú debreceni szurkolósereg kíséri majd el a csapatot, hiszen jó ideig ez lesz az utolsó idegenbeli túrája az ultráknak. A Loki egy esetleges győzelemmel akár a dobogóra is felléphetne – igaz ehhez nagyon ki kéne nyílnia a cívisvárosi gólcsapnak –, s a bronzérmes pozícióban telelhetne. A játék képe minden valószínűség szerint hasonló lesz az egy héttel korábbihoz: hajdúsági labdabirtoklás, hazai kontrák.

Győzni kell

A találkozó előtt a Haon a DVSC válogatott meghívóra pályázó csatárát, Bárány Donátot kérdezte. A támadó elmondta, mindenféleképpen sikerrel szeretnék zárni a 2023-as esztendőt. – Nem kérdés, győzni szeretnénk! Fontos, hogy jó szájízzel fejezzük be a szezont, sokat segíthet ez a folytatásban is.

Tisztában vagyunk a körülményekkel, tudjuk, milyen pályán fogunk futballozni.

Nyilván láttuk a Kecskemét korábbi meccseit, brusztolós összecsapás lesz, biztos vagyok benne, hogy nagyot kell majd küzdeni a három pont megszerzése érdekében – kezdte, majd hozzátette: a szurkolókat is meg szeretnék ajándékozni egy esetleges győzelemmel.

Javítani szeretnének

A hajdúságiak első számú csatára ejtett néhány szót az MTK elleni vereségről is. Úgy fogalmazott, nehezen élték meg, hogy a sok-sok támadás ellenére sem gyűjtötték be a három pontot. – Nagyon csalódottak voltunk, az egész csapat nevében mondhatom ezt. Budapesten is a győzelemért játszottunk.

Látszott ez a játékunkon is, ám nem mutatkozott meg ziccerekben, ebben is javulnunk kell. Reméljük nem kell gumicsizmát húznunk, bár a héten a sok eső miatt sikerült olyan talajon is tréningeznünk.

Nem fogunk kifogásokat keresni: küzdeni kell, ekkor sikerülhet a győzelem – nyilatkozta a közönségkedvenc.