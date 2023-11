Remek kiegészítő program várta a DVSC Schaeffler–CSM Bukarest elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre érkező szurkolókat. A Hódos Imre Rendezvénycsarnok B-szektor mögötti folyosóján a Debreceni Dózsa világklasszisáról, Varga Istvánról nyílt kiállítás szombat délután.

A 126-szoros válogatott átlövő idén lett volna 80 éves, ennek apropóján helyezték a 20 db nagyméretű (70x100cm) fotót, melyen a legendás kézilabdázó pályafutásának legemlékezetesebb momentumai elevenednek meg.

A tárlat anyagát az Abonyban élő és dolgozó Járdány Vanda, Varga István keresztlánya gyűjtötte és dolgozta fel, a debreceni kiállítás ötletgazdája Parádiné Kenéz Tünde, a Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztály elnöke és Németi Gyula a klub korábbi technikai vezetője volt. A kiállítás anyagát Varga István szülővárosa, Abony önkormányzata ajánlotta fel.

A megnyitóra a Loki meghívta Varga István özvegyét, a lányát és a testvéreit is, valamint a Debreceni Dózsa bajnokcsapatának tagjait, akik utána a Bajnokok Ligája mérkőzést is megtekintik. A kiállítást a CSM Bukarest elleni mérkőzés ideje alatt lehetett megtekinteni.

Felterjesztik

A megnyitón Parádiné Kenéz Tünde elmondta, az Abonyban született klasszis a Budapesti Honvéd, majd a Debreceni Dózsa bajnokcsapatának tagja volt. – Hatszoros gólkirály, négyszeres magyar bajnok, 126-szor szerepelt a nemzeti csapatban, de emellett Európa-, és világválogatott is volt. Tagja volt az 1972-es müncheni olimpián 8. helyezést elért csapatnak. Több éven keresztül a MOB tagja is volt. Érdemei elismerésül a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben is részesült, valamint 2013-ban Debrecen önkormányzata Hajós Alfréd-díjat is adományozott a kiváló sportolónak. A Varga Istvánról szóló kiállítás 20 darab nagyméretű fotót tartalmaz, melyek a legendás kézilabdázó pályafutását elevenítik fel.

A szakosztályunk a Debrecenhez és vonzáskörzetéhez kötődő olimpikonokkal foglalkozik, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mai fiatalok is megismerjék az egykori sportolók pályafutását, érdemeit

– fogalmazott Parádiné Kenéz Tünde, majd bejelentette, hogy a szakosztály Varga István pályafutását felterjeszti majd a Debreceni Értéktárba.

Büszkék

Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, a Loki partner minden olyan kezdeményezésben, ami a kézilabdát, vagy a hozzá kötődőket népszerűsíti.

– Varga István idén lenne 80 esztendős. Büszkék vagyunk arra, és köszönjük a lehetőséget, hogy egy ilyen Bajnokok Ligája-mérkőzés alkalmával adhattunk helyet a tárlatnak, és így adózhatunk egy picit Varga István munkássága előtt. Mi nyitottak vagyunk minden olyan kezdeményezésre, amellyel népszerűsíteni tudjuk a sportágunkat, illetve a sportágunkért sokat tevőket – mondta el az ügyvezető.