Remek kiegészítő program várja a CSM Bukarest elleni mérkőzésre érkező szurkolókat. A B-szektor mögötti folyosón a Debreceni Dózsa klasszisának, Varga Pistának pályafutása elevenedik meg 20 nagyméretű fényképen. A legendás kézilabdázó idén lett volna 80 éves – írja a DVSC Schaeffler hivatalos oldala.

A Varga Istvánról szóló kiállítás 20 db nagyméretű (70x100cm) fotót tartalmaz, melyen a legendás kézilabdázó pályafutásának legemlékezetesebb momentumai elevenednek meg.

A tárlatot először szeptember 7-én, a klasszis játékos születésnapján mutatták be szülővárosában Abonyban, ahol szobrot is állítottak neki azon alkalomból, hogy aznap lett volna 80 éves. Népszerűségéről sokat elárul, hogy a szoboravató ünnepségen több százan vettek részt és hogy a Pest megyei település sportcsarnoka is az ő nevét viseli. Érdekesség, hogy a tárlat anyagát az Abonyban élő és dolgozó Járdány Vanda, Varga István keresztlánya gyűjtötte és dolgozta fel.

A kiállítást a CSM Bukarest elleni mérkőzés ideje alatt a B-szektor mögötti folyosón lehet megtekinteni.

A megnyitó 14.30-kor lesz, melyre a klub meghívta Varga Pista özvegyét, a lányát és a testvéreit is, valamint a Debreceni Dózsa bajnokcsapatának tagjait, akik utána a Bajnokok Ligája mérkőzést is megtekintik.

A kiállítás ötletgazdája Parádiné Kenéz Tünde, a Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztály elnöke és Németi Gyula a klub korábbi technikai vezetője. A kiállítás anyagát Varga István szülővárosa, Abony önkormányzata ajánlotta fel.