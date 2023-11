A decemberi világbajnokságra készülnek az U20-as jégkorong-válogatott tagjai, a vb-re tartó út egyik fontos állomása lesz a hétvégi torna. Mint a szövetség honlapja írja, a srácok a Tüskecsarnokban találkoztak hétfőn, majd onnan továbbutaztak Székesfehérvárra, a mérkőzések helyszínére – írta a deac.hu.

A keret tagja a debreceni támadó, Mihalik Gergő is. – Nagyon vártam már az összetartást, szerintem ez a korosztály egy rendkívül összetartó és jó hangulatú gárda – mondta a DEAC csatára. – Idén még nem volt sok edzőtáborunk, de ez alatt a kis idő alatt is kialakult a jó csapategység. A mostani tornán az olaszokkal, a szlovénekkel és a franciákkal fogunk összecsapni, akikkel szoros mérkőzésekere számítunk, de úgy gondolom – a válogatottunk erősségét elnézve –, hogy mindhárom meccset meg tudjuk nyerni. Az új vezetőedző, Ladányi Balázs több játékost is ki akar próbálni ezen a megméretésen, hiszen egy bő hónap múlva, a divízió 1/A-s vébén a legerősebb kerettel kell jégre lépnünk – nyilatkozta Mihalik Gergő.

Csütörtöktől az olaszokkal, a szlovénekkel és a franciákkal mérkőznek meg fiaink, mindegyik meccset 15:30-tól rendezik. A fehérvári tornáról a magyar meccseket lehet majd stream-en követni, a Magyar Jégkorong Szövetség Youtube-csatornáján. A belépés ingyenes lesz a találkozókra.