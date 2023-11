A legfontosabb, senki sem vonhatja kétségbe Marco Rossi szövetségi kapitány és stábja döntéseit. Főleg azért sem, mert, amit a Mister 2018 óta elért a nemzeti tizeneggyel, arra emberemlékezet óta nincs példa. Ugyanakkor a DVSC szimpatizánsai mégis hiányolják az NB I. – Varga Barnabás után – legjobb formában futballozó csatárát. Dorian Babunszki távozása óta Bárány Donát lépett elő első számú gólfelelőssé, s szépen termeli a találatokat. A mai modern futballban fontos megjegyezni, nem minden esetben a lőtt gólok minősítenek egy támadót. Az idő előrehaladtával olykor sokkal fontosabb, ha egy center jól bánik a labdával, küzdőszellemével tehermentesíti a szélsőket és képes részt venni a támadásépítésekben. A debreceni közönségkedvenc egyik legnagyobb erőssége, hogy folyamatosan – amolyan Böde Danisan – leköt minimum két védőt, ami a nemzetközi labdarúgásban elengedhetetlen. Varga Barnabás sérülésével az egyik legkézenfekvőbb, ha Ádám Martint nevezik a kezdőbe majd a talján mester, vagy hamis kilencesekre is van lehetőség Csoboth és Horváth személyében. Bárány Donát egyik legnagyobb riválisa a keretbekerülésért valószínűleg a Hamburg légiósa Németh András lesz. Kétség sem férhet hozzá, a német sztárklub magasabb polcon helyezkedik el a világ futballjában, mint szeretett Vasutasunk, ám nem a csapatok minősége határozza meg, hogy játékosa befér-e hazája tizenegyébe. Amennyiben az itthon játszó magyar focistákat nézzük, a sérült Varga után Windecker a legeredményesebb, aki egyébként középpályás. Ezt követően a Debreceni VSC 23 esztendős csatára következik. Sok-sok érv szól a Loki saját nevelésű labdarúgója mellett, de ki tudja, lehet csak a debreceniségünk mondatja ezt velünk. Persze az is benne lehet a pakliban, hogy Marco Rossi zömében azoknak a sportolóknak szeretné megadni a lehetőséget a Bulgária és Montenegró elleni mérkőzéseken, akik a selejtezők kezdetétől ott voltak a kerettel. Ez is egy védhető érv, hogy amennyiben kijutunk a kontinensviadalra, a csapat együtt ünnepelhessen. Nem gondolnám, hogy véletlen lenne Lisztes, Gruber vagy Bárány kimaradása, ám mii szurkolók továbbra is csak egyet kérhetünk: „Folytassa, Mester”!