Több betegség is hátráltatta a DEAC felkészülését a Paks elleni idegenbeli bajnokira, de a mérkőzés napjára – a régóta maródi Garamvölgyi, a kisebb sérüléssel bajlódó Neuwirth és az előző találkozót is kihagyó Kenéz kivételkével – már mindenki bevetésre készen állt. Az ASE az edzőváltást követően először szerepelhetett hazai pályán, de nem csak Sebastjan Krasovec mutatkozhatott be a paksi közönségnek, hanem a héten igazolt amerikai kiscsatár, Kassim Nicholson is – írta a deac.hu.

Williamson tempójával indult a találkozó, majd a vendéglátók új szerzeménye szerezte meg első pontjait két büntető formájában, White és Wright kosaraival pedig már 7-2-re mentek az atomvárosiak. Buljevics egypontosa után tovább robogtak a hazaiak, Radics közelijét követően pedig Mandics négy perc után kénytelen volt időt kérni (11-3). Gyorsan rendezte is a sorokat a DEAC, Williamson vezérletével folyamatosan dolgozták le hátrányukat, sőt a negyed végéhez közeledve az erőcsatár duplájával sikerült is fordítani (13-14). Sokáig nem örülhettek a vezetésnek, hiszen Dorogi nem sokkal később fordított, de a gyenge kezdés után bizakodásra adhatott okot, hogy a hajdúságiak csak egy pontos hátrányban voltak tíz perc játék után. A rövidszünet után is megmaradt a stabil debreceni védekezés, Ságodi hármasára, illetve Buckles és Buljevics dupláira nem jött válasz hazai részről, így Krasovec az első negyed hajrája után ismét magához hívta övéit (17-23). Sikerült is megtörni a DEAC lendületét, két paksi hárompontosra csak Mócsán tudott válaszolni büntetőkből, Nicholson zsákolását követően pedig újra döntetlen volt az állás. A folytatásban állandósult a döntetlenközeli eredmény, mely a stabil védekezéseknek és a rengeteg pontatlanságnak volt köszönhető. A nagyszünethez közeledve Pajor triplájával újra az ASE járt előrébb, de az első félidőben inkább előkészítő szerepben tetszelgő Edwin és a bátran játszó Ságodi büntetőivel végül 34-33-as cívisvárosi vezetéssel mehettek a felek az öltözőbe.

Lezárták a meccset

A térfélcserét követően sokáig felváltva estek a kosarak, melynek Mócsán Bálint vetett véget, szupersztár módba váltva három egymást követő támadást fejezett be egy-egy triplával (36-44). Hátvédei jóvoltából hiába zárkózott háromra az ASE, a DEAC nagyon elkapta a fonalat kintről, Buljevics mellett Williamson kétszer is betalált a hárompontosvonalon túlról, előbbi ziccerével pedig kétszámjegyűre nőtt a differencia (44-55). A negyedet végül négy hazai pont zárta, de a triplaesőnek köszönhetően így is hétpontos fórral várhatta a záró felvonást a Debreceni Egyetem. Drenovac kettesére Dorogi válaszolt, majd Nicholson értékesített egy hárompontost, Andjelko Mandics pedig egy taktikai szünettel vette elejét, hogy még inkább lendületbe jöjjön a Paks (55-59). Ez olyannyira sikerült, hogy Drenovac közelije és Buljevics büntetői után a következő öt percben mindkét gárda mindössze egy-egy pontot jegyzett, az átmeneti kosárcsendet pedig érthető módon inkább a hazaiak bánták. Három perccel a vége előtt Mócsán kettesével újra tízre nőtt a különbség, innen pedig már nem volt visszaút a sereghajtónak, a DEAC parádés védekezést és egy harmadik negyedbeli triplazáport bemutatva végül megérdemelt győzelmet aratott. A hajdúságiak az aktuális kiírásban első alkalommal nyertek egymás után két bajnokit, ennek köszönhetően már az ötödik helyen állnak a tabellán.