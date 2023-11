DEAC II–Hajdúsámsoni TTISZE 1–1 (1–1)

130 néző. Vezette: Horváth J. (Dr. Kiss A., Hadházi L.)

DEAC II: Varga B., Ibrahim K., Bencze Z., Samad A., Bárány B.(Harcsa D.), Ratku Á., Sinyi T.(Kiss M.), Pinczés K.(Víg Zs.), Orosz M., Dari B., Almási Z. Edző: Katona László

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Tóth B., Győri R., Dénes S., Nagy I., Bacskai A., Mertin L., Szabó B., Bordás Á.(Halász Z.), Szabó P., Éles M. Edző: Halász Zoltán

Gól: Orosz M., Győri R. Jók: Mindenki. Ifi: 1–4

Katona László: Gyors gólváltással indult a meccs, ami után a vendégcsapat került némi mezőnyfölénybe. A félidő közepére sikerült felvennünk a ritmust és kiegyenlített játék zajlott, bár a legnagyobb helyzetet ellenfelünk hagyta ki. A második félidő is kiegyenlített játékot hozott. Az utolsó 10-15 percen megnyerhettük volna a meccset, mert 3-4 nagy helyzetet is kihagytunk. Talán számszerűen több nagy helyzetet hagytunk ki, de összességében reális eredmény a döntetlen.

Halász Zoltán: Azt gondolom, egy jó iramú mérkőzést játszottunk egy nagyon jó csapat otthonában, kicsivel - úgy érzem - közelebb álltunk a győzelemhez, de nem igazságtalan a döntetlen.

Bestrong SC–BUSE 1–6 (1–5)

52 néző. Vezette: Dr. Bendik T. (Darányi A., Molnár L.)

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Hermann D. (Barabás Z.), Tisza T. (Nagy N.), Juhász B. (Vietorisz Á.), Váradi L., Haraszin Zs., Katona T. (Lénárt P.), Katona Z., Ferenczi T. (Bartók P.), Kincses D. (Molnár Z.). Edző: Köstner Tamás

BUSE: Virányi G., Korcsmáros B., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J. (Erdei K.), Magyari Cs. (Erdei Sz.), Trippon P., Duró D. (Ékes G.), Trencsényi J., Ertsey Zs. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Katona T., illetve Magyari Cs., Trippon P., Csordás J.(2), Duró D., Ertsey Zs. Jók: Senki. Ifi: 5–1

Köstner Tamás: Igaz, kevesen laknak még Pallagon, de amilyen hullámvasutat láthatnak a mi pályánkon, a világ bármely pontjáról a csodájára járnának.

Szitkó Róbert: Nehéz mérkőzésre számítottam, de az első félidőben minden sikerült és eldöntöttük a találkozót. Gratulálok a játékvezetőnek, mert több mérkőzésünket is vezette a szezonban és a teljesítménye mindig jó volt!

Hajdúnánás FK–Sárréti DSK 3–0 (1–0)

150 néző. Vezette: Kövér T. (Gálfi F., Karsai B.)

Hajdúnánás FK: Urbán G. (Ésik L.), Csatári D., Bencze D. (Pápa Sz.), Bohács B., Pelles G. (Kiss L.), Pelles G. (Kiss L.), Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Fodor J.), Papp L. (Rőth A.), Lakatos N., Tóth B. (Kompár B.). Edző: Daróczi Péter

Sárréti DSK: Kiss B., Dan J., Szabó T., Kiss Cs., Kiss N., Vass Á., Hajdu Zs., Németh Z. (Alimán A.), Nagy L., Burkus D., Domonkos A. Edző: Szabó Lajos

Gól: Pelles G., Andorkó S., Kompár B. Jók: Dan J., Kiss Cs., Szabó T. Ifi: 3–2

Daróczi Péter: Egy nagyon nehéz talajon az ellenfél számára hízelgő eredmény született! Gratulálok a Hajdúnánási közegnek az őszi dobogós helyezéshez!

Szabó Lajos: A mai napon egy bajnokesélyes otthonába látogattunk, nem túl jó előjelekkel. 5 és fél ember hiányzott a kezdőnkből. „Ideális” időjárási körülmények között harcoltunk a pályán, ami, ha nem ilyen minőségű, akkor közelebb áll a vízilabdához. Hajdu Zsolt egy becsúszás után majdnem megfulladt az esővízben! Még jó hogy tud úszni. Mezőnyben nem játszottunk alárendelt szerepet, de a kaput eltaláló lövésekben alul maradtunk ezt tükrözi a végeredmény. Reméljük, jövő héten is végig esik az eső! Az utolsó mérkőzésünket úszódresszben játsszuk le. Szeretném felhívni a játékvezetők figyelmét, hogy a mezszámok a sapkán lesznek. Öröm az ürömben, hogy Dan János (számomra nem meglepően) tanári módon futballozott fiatal kora ellenére az első végig játszott felnőtt tétmérkőzésén. Szeretném megköszönni, illetve gratulálni mindkét csapatunk játékosainak a mai pályán nyújtott teljesítményükhöz. Szinte mindenki tudása legjavát nyújtva tette a dolgát bízva a sikerben. Jövő héten lejátsszuk a második tavaszi fordulót reméljük több sikerrel, mint az utóbbi mérkőzéseket. Már csak abban bízok, hogy a gólyák nem jönnek haza jövő héten abban a hitben, hogy tavasz van. Gratulálok Nánásnak. Hajrá Udvari!

Hajdúböszörményi TE–Aqua General Hajdúszoboszló 2–1 (1–0)

100 néző. Vezette: Orosz J. (Farkas B., Papp J)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Bogár M., Zubora M., Papp P., Sustyák B. (Fekete G.), Forgó P. (Gyarmati Z.), Sallai Cs., Szekeres Á. (Rákos B.), Benke Sz., Fülöp G. (Nagy Z.), Buka B. Edző: Balogh József

Aqua General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Tóth L., Plókai G., Bucz B., Szathmári Zs. (Tövisháti M.), Goncalves I. (Drobina M.), Barcza Á., Éles Z., Gomes S., Karika B., Pallagi J. (Bakonyi M.). Edző: Szabó László

Gól: Fülöp G., Fekete G., illetve Tövisháti M. Jók: Plókai G., Barcza Á., Szathmári Zs. Kiállítva: Sallai Cs. Ifi:4–2

Balogh József: A mai mérkőzés színvonalát tekintve nem vármegyei első osztályú volt, hanem NB III.-as. Nagyon szervezett és nagyon erős Hajdúszoboszlót sikerült ma legyőznünk! A vendégek, ahogy vártuk tőlük, nagyon magas színvonalon játszottak! A csapatom előtt le a kalappal! Nagyon büszke vagyok a srácokra! Egységesen, szervezetten és óriási alázattal játszott mindenki. Gratulálok a fiúknak! Viszont ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk jövő héten!

Szabó László: Egy borzasztó nehéz talajú pályán becsülettel gyűrte egymást a két csapat, ma az nyert, aki a kapu előtti sártengerben szerencsésebb volt.

Balmazújvárosi FC–Létavértes SC 97’ 7–1 (5–1)

50 néző. Vezette: Gulyás S. (Nagy R., Czinege T.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási T. (Varga V.), Rizán Zs., Szabó G. (Kovács B.), Kiss B., Éder B. (Szabados M.), Veres Z. (Gabella J.), Csige Zs., Galla P., Kerekes B. (Kerekes B.), Szabó N. (Fehér Z.), Szabó B. (Szabó Sz.). Edző: Pintér István

Létavértes SC97’: Bodnár M., Laczkó I., Demján J. (Tóth L.), Zurbó B., Vida F. (Zurbó Cs.), Papp Z., Szabó V., Lakatos Zs., Mázló D., Bakos T., Rózsa N. Edző: Papp Sándor

Gól: Kerekes B., Szabó B., Kiss B.(2), Szabó N., Kiss B., Szabó Sz., Gabella J. Ifi: 3–2

Pintér István: Számunkra minden győzelem egy sikerrel ér fel.

Papp Sándor: Nagyon rossz időjárási körülmények között játszottunk, a hazai csapat akklimatizálódott jobban a körülményekhez. Gratulálok a Balmazújvárosnak, de a Létavértesnek is a hozzáálláshoz és a küzdeni akaráshoz

Nagyrábé Petőfi SK–Monostorpályi SE 0–5 (0–2)

100 néző. Vezette: Hajdú I. (Katona L., Pintér Á.)

Nagyrábé Petőfi SK: Jónás B., Kovács A., Kaszás Z. (Kolompár D.), Sipos R., Bacsó A., Szőke M., Kocsis L. (Szőke A.), Pukoli J. (Ajtai A.), Mészáros I., Vincze G., Fodor N., Jánosi B. Edző: Bende Tibor

Monostorpályi SE: Szabó I., Bojti Á. (Fűzfői M.), Rostás G., Sólyom M., Papp K., Gyügyei Z., Sós D., Pataki Zs., Bacsó A.(Nagy M.), Szilágyi A., Kónya M. Edző: Bereczky Bence

Gól: Bojti Á., Pataki Zs., Sólyom M., Fűzfői M.(2). Jók: Mindenki. Ifi: 0–10

Bende Tibor: A mai mérkőzésen már az győzelemmel ért fel, hogy pályára tudtam küldeni 11 játékost. A körülményeket és a játékosaim zömének egészségügyi állapotát figyelembe véve különösebb elvárásom nem lehetett a jelenlevők felé. A csapatok dolgát az időjárás és pálya talaja sem könnyítette meg, ennek ellenére küzdelmes ám sportszerű mérkőzésen megérdemelten nyert a mérkőzésen végig fölényben játszó vendégcsapat. Játékosaimnak köszönöm, hogy így is vállaltak a mai napon a szereplést és szeretnék gratulálni nekik a mai teljesítményükhöz, valamint a sportemberi nagyságukhoz. Monostorpályi csapatnak is szeretnek gratulálni a megérdemelt győzelemhez és kívánom nekik, hogy érjék el céljaikat és ősztől magasabb osztályban szerepeljenek.

Bereczky Bence: Először is szeretném megdicsérni a Nagyrábét, sokkal jobb csapat, mint azt a tabellán elfoglalt helyezésük mutatja. Vállalták a magasabb osztályt, becsülettel helyt állnak, úgy gondolom, hogy ennek van sportértéke. A meccsről: magabiztosan nyertünk, a második félidőben kifejezetten jól játszottunk. Többször áztam el az elmúlt két hétben, mint legszebb egyetemi éveim alatt. Köszönjük az Ultras Monostornak, hogy a szakadó esőben is támogattak minket, nekünk a vendég is hazai! Köszönjük Szibinek a felajánlást, hajrá Monostor!