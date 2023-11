Töpfner Alexandra 2022 nyarán került Székesfehérvárról Debrecenbe, s hamar a Loki-szurkolók kedvencévé vált. A jobbszélső bemutatkozott a felnőtt válogatottban, piros-fehérben pedig letette a névjegyét az európai kupákban is. Az idei BL-szezonban 23 büntetőből 21-et értékesített, ezzel ő az elitsorozat legeredményesebb heteslövője, s 91.3 százalékos mutatója a legjobb azok között, akik legalább 10 hétmétereshez odaálltak. Nem mellesleg hat forduló után 34 találatával 10. a BL góllóvőlistáján - írja a dvsckezilabda.hu.

A 28-as mezben szereplő kézilabdázó eddig 49 tétmeccsen lépett pályára a DVSC SCHAEFFLER játékosaként, s ezeken 226 alkalommal volt eredményes. Gólátlaga (4.79) a nyolcadik legjobb a klub örökranglistáján. Az elmúlt szezonban különösen a bajnokság végi, négymeccses idegenbeli sorozat idején (Székesfehérvár, Kisvárda, Békéscsaba, Dunaújváros) volt elemében, összesen 39-szer vette be az ellenfelek hálóját. Egyéni gólcsúcsa, a 2022/23-as bajnokság utolsó körében Dunaújvárosban született, 13 gólt jegyzett a Kohász ellen. A felnőtt válogatottban eddig 12-szer lépett pályára, vasárnap, a Németország elleni idegenbeli felkészülési mérkőzés lehet a 13. meccse a nemzeti együttesben.

– Boldog vagyok, hogy a klub vezetői úgy gondolták, hogy továbbra is számítanak rám – mondta Szasza. – Azért is szerződtem tavaly nyáron Debrecenbe, mert európai kupában szerettem volna játszani. Tavaly az Európa Ligában, ebben a szezonban pedig a BL-ben játszhatunk, s ezek a meccsek nagyon fontosak számomra. Célunk a bajnoki bronzérem és a továbbjutás a Bajnokok Ligájában, hosszú még a szezon, de remélem mindkettőt elérjük. Jól érzem magam Debrecenben, nagyon jó a közösség, nincs széthúzás az öltözőben. Bebizonyítottuk, hogy tudunk egymásért küzdeni, így volt ez a Brest elleni, múlt szombati BL-meccsen is, ahol sok volt a hiányzónk. Értük is harcoltunk és nagyon fontos két pontot szereztünk a francia sztárcsapat ellen. Bízom benne, hogy még sok ilyen élményben lesz részem a csapattal!