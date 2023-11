A tények DEAC – Sopron KC 86-73 (17-20, 18-20, 33-16, 18-17) DEAC: EDWIN 20/6, Hőgye 5/3, DRENOVAC 16/6, WILLIAMSON 15/3, Buljevic 9 csere: MÓCSÁN 11/9, Ságodi 4, Buckles 6/3, Várszegi, Czermann, Hegedűs. Vezetőedző: Andjelko Mandics. Sopron: Nichols 14/6, Meszlényi, GRIFFIN 18/6, Da Silva 8, MOLNÁR 12 csere: ARCHIBALD 18/9, Csendes 3/3, Sitku, Schöll, Fazekas. Vezetőedző: Bors Miklós. Andjelko Mandics: Az első öt percben a megfelelő hatásfokon játszottunk, azonban ezt követően megálltunk, míg a Sopron feljavult. A sok ki nem kényszerített hiba és csapnivaló dobóforma ellenére minimális hátrányban zártuk az első félidőt, a térfélcsere után pedig végre távolról is betaláltunk. A soproniak a Kaposvár ellen korábban bebizonyították, hogy lehetetlen helyzetből is képesek visszakapaszkodni, amit mindenképp igyekeztünk elkerülni. Bár fordítaniuk ezúttal nem sikerült, az utolsó percekben látottakkal nem vagyok feltétlenül elégedett. Ezzel együtt annak örülök, hogy a hullámvölgyeink egyre rövidebbek, amit a sorozatban aratott három diadal is igazol.